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Foto: Preent Screen

Stefani je sada na društvenim mrežama podelila snimak sastavljen od njihovih zajedničkih, emotivnih trenutaka. Na kadrovima se vidi kako se supružnici grle, smeju i razmenjuju nežnosti, dok je preko snimka ispisana poruka koja jasno pokazuje da Grujićeva nema nameru da mu okrene leđa.

„Moja ljubav prema tebi nije tiha ni prolazna – ona je zver. Kad svi odu, ja ostajem. Kad svi okrenu leđa, ja stojim uz tebe“, stoji u objavi koju je podelila Stefani.

Ova objava dolazi nakon hapšenja Zorana N. u Španiji. Kako je Kurir ranije pisao, španska policija uhapsila je sedmoricu državljana Srbije u luksuznoj vili u Esteponi. Prema navodima tamošnje istrage, oni se sumnjiče za povezanost sa organizovanom kriminalnom grupom, dok su u vili pronađena dvojica muškaraca za koje se navodi da su bili zatočeni i mučeni. Zoran N. je među uhapšenima, a navodi koji mu se stavljaju na teret za sada predstavljaju sumnje iz istrage, a ne pravosnažno utvrđene činjenice.

Stefani je, inače, nakon njegovog hapšenja javno stala uz supruga. Poručila je da veruje u njegovu nevinost i da smatra da se našao „u pogrešno vreme na pogrešnom mestu“. Otkrila je i da su se venčali u Marbelji, te poručila da je spremna da ga čeka koliko god bude potrebno.

Zoran ima dete iz prethodnog odnosa

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Podsetimo, o privatnom životu njenog izabranika javnosti nije poznato mnogo detalja, ali je Stefani ranije otkrila da Zoran već ima dete. Njih dvoje nemaju zajedničko dete, dok je bivša rijaliti učesnica takođe majka sina iz prethodnog odnosa.

Kako je tada ispričala, upravo su se zbog roditeljstva dodatno povezali, a posebno joj je bilo važno to što je Zoran, prema njenim rečima, lepo prihvatio njenog sina.

– Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu – izjavila je bivša rijaliti učesnica.

Stefani je tako pre njegovog hapšenja o Zoranu u javnosti govorila kao o porodičnom i nežnom čoveku, dok je nakon policijske akcije poručila da ne želi da ga osuđuje pre nego što se utvrde sve činjenice.