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Maja Ognjenović godinama je bila naviknuta na veliki pritisak koji sa sobom nosi profesionalni sport, ali su je pojedini periodi života pogađali i daleko od odbojkaškog terena.

Proslavljena srpska odbojkašica sada je govorila o tome kako se nosila sa emotivnim i profesionalnim izazovima, a dotakla se i svojih ljubavnih odnosa.

Maja je tokom karijere teško prihvatala neuspehe i poraze, jer je od sebe gotovo uvek očekivala maksimum. Vremenom je, međutim, naučila da drugačije posmatra situacije koje su je nekada potpuno izbacivale iz ravnoteže.

Govoreći o privatnom životu, otkrila je i detalj sa razgovora sa svojim psihijatrom. Tema su bili njeni emotivni partneri, a jedna njegova rečenica posebno joj je ostala u sećanju.

- Meni je moj psihijatar rekao: "Jedva čekam da vidim i upoznam vašeg trećeg partnera".

- Treća sreća će biti - prokomentarisao je voditelj.

Odbojkašica je, međutim, jasno stavila do znanja da nije oduševljena idejom o još jednom ljubavnom početku.

- Rekoh, doktore, ne više od mene - rekla je odbojkašica.

"Nisam mogla da jedem, da spavam..."

Osim ljubavnog života, Maja se osvrnula i na psihički teret koji joj je donosila profesionalna karijera. Porazi su je svojevremeno pogađali toliko da joj je bilo potrebno nekoliko dana da se vrati u normalan ritam.

Danas, sa mnogo više iskustva iza sebe, kaže da na neuspehe gleda drugačije, ali dobro pamti koliko je intenzivno nekada reagovala kada rezultat ne bi bio onakav kakav je očekivala.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Kurir, Crvena Zvezda, Nemanja Nikolić, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

- Da ne mogu da jedem, da ne mogu da spavam, da ne mogu ni sa kim da razgovaram. Da ne može niko da mi priđe. Plač, gledanje u jednu tačku tri dana. To je bilo ravno nekoj najvećoj tragediji koja može čoveka da zadesi - iskreno je ispričala Maja za "Unu".

Raskinula sa Jovanom Pantićem

Maja je u prethodnom periodu bila u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim partnerom pevačice Marije Mikić, ali je njihov odnos u međuvremenu završen.

Maja, koja privatni život godinama drži daleko od očiju javnosti, nije želela da njena nova veza postane predmet medijskih napisa, pa je odlučila da se povuče iz cele priče. Iako joj je Jovan bio interesantan i prijala joj je njegova pažnja, njih dvoje su, prema rečima izvora, shvatili da se njihovi životni stilovi ipak dosta razlikuju.

- Maja nije tip koji voli medijsko eksponiranje. Fotografije koje su se pojavile u medijima su je baš uznemirile i rešila je da stavi tačku na tu vezu. Njoj je Jovan bio interesantan jer je bio uporan i pokazivao velike simpatije prema njoj, ali nije želela da njena veza s njim bude tema u javnosti. Ona je ozbiljna žena i nije neko ko bi mogao da prati njegov životni stil - kaže izvor.

1/9 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: ATAIMAGES, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, screenshot instagram, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

- On je gradski momak, jednostavno mu je posao takav da mora da bude stalno u kontaktu s ljudima i pojavljuje se u gradskim klubovima, što nikako nije njen životni stil. Maja je drugačija, voli svoj mir, i nije joj prijalo što se odjednom nalazi u situaciji u kojoj se njen privatni život prati i komentariše.

kurir.rs/Una