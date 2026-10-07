Slušaj vest

Ćerka pevačice Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde sa svojim pratiocima redovno deli trenutke iz privatnog života, ali i mudre misli i duhovne poruke koje je inspirišu. Njena najnovija objava na Instagramu privukla je ogromnu pažnju i pokrenula lavinu reakcija.

Naime, Anastasija Ražnatović je na svom Instagram storiju podelila dubok i poučan citat jeromonaha Vasilija Rosljakova sa stranice "Srce vere", dok je u pozadini svirala pravoslavna duhovna muzika.

Objava opisuje prolaznost, životna iskušenja i ljudske zablude, a prenosimo je u celosti.

„Bog kaže: 'Koga god da zavoliš više od Mene, uzeću ga od tebe...' I opet: 'Ne govori: Neću preživeti bez njega – učiniću tako da preživiš.' Godišnja doba će se menjati, grane drveća koje su nekada pružale hlad će se osušiti, strpljenja će ponestati, ljubav koju si smatrao iskrenom će te napustiti, i bićeš zbunjen. Tvoj prijatelj će se pretvoriti u neprijatelja, a tvoj neprijatelj će odjednom postati prijatelj – takav je ovaj čudan svet. Sve što si smatrao nemogućim će se ostvariti... 'Neću pasti' - kažeš, - i paćeš. 'Neću pogrešiti', - i pogrešićeš. A najčudnija stvar na ovom svetu je:'Ovo je kraj', - reći ćeš - a ipak živećeš." Jeromonah Vasilij Rosljakov.

1/5 Vidi galeriju Pevačica vodi računa o sebi Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Porodila se u Španiji

Podsetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu". Dečak je dobio ime koje nije preterano često na našim prostorima, ali koje sa sobom nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Pogledajte dodatni snimak: