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Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića, Ana Rajković, obavestila je javnost da je bila žrtva pljačke.

Ana se tim povodom oglasila putem svog Instagram profila, gde je otkrila da su iz radnje u njenom vlasništvu odneti dokumenti, kao i pazar.

„Lice koje je obilo pult i uzelo dokumenta i, naravno, pazare“, navela je Ana.

1/7 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

Nakon što su sigurnosne kamere zabeležile čitav događaj, Rajkovićka je odlučila da sve objavi javno. Na podeljenom snimku prikazan je navodni počinilac pljačke.

Međutim, ona u svojoj objavi nije precizirala da li se pljačka dogodila tog dana ili ranije.

Živi na relaciji Srbija-Saudiska Arabija

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

Kako Ana Rajković, koja živi na relaciji Srbija-Saudiska Arabija nije često u Beogradu nedavno je progovorila o svemu i otkrila istinu.

— Dugo se nisam pojavljivala u javnosti jer sam uživala sa decom i potrudila se da budem najviše vremena sa Norom u njenom najranijem detinjstvu. Ništa mi nije nedostajalo. Trenutno živimo na relaciji Džeda – Beograd, u zavisnosti od toga gde Peđa igra, rekla je Ana za Blic i priznala da je posle dva sina, ćerka postala zvezda u njihovom domu.

— Nisam mogla ni da shvatim koliko će ona radosti doneti u našu porodicu. Uvek je sve bilo podređeno dečacima, a ona je sada naša zvezda. Fizički je potpuno preslikana tata, ali karakterno je ista mama. Loptu ne voli uopšte, ali zato obožava da se snima, slika i peva. Popne se na sto u dnevnoj sobi i priredi nam pravi scenski nastup.