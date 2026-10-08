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Žurka je bila za pamćenje, a Milica je sada otkrila neke nepoznate detalje. Pevačica je otkrila da ju je na proslavi Aco Pejović nagovarao da popije nešto, iako alkohol inače izbegava.

"Uopšte mi nije bilo dobro"

„Nisam htela ništa da pijem jer ne volim alkohol. Aco Pejović sedi pored mene i kaže: 'Miko, daj bar nešto popij'. Popila sam dva jegera i ukrstila oči! Znači, uopšte mi nije bilo dobro“, ispričala je pevačica.

Todorovićeva je objasnila i da alkohol nikada ne konzumira pre nastupa, posebno zbog iskustva koje je stekla tokom ranijih godina karijere.

„Nema šanse da pijem pre pevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže: 'Drmni nešto da ti se otvori grlo'. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba“, rekla je Milica u emisiji "Stars Show".

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica se na kraju našalila i na svoj račun, ističući da joj dodatno „opuštanje“ uz alkohol nije potrebno.ž

„Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem!“, rekla je kroz smeh.

Milica otkrila sa čim se borila nakon porođaja

Milica je otvoreno govorila i o svojoj fizičkoj transformaciji i borbi sa kilograma nakon porođaja.

"Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove".

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Otkrila je i zdravstveni problem sa kojim se suočava.

"Patim se sa insulinom. Imam lek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu", rekla je Milica.