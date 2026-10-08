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Antonio Krištofić, mladi pevač iz Hrvatske, obožavaoce je stekao učešćem u muzičkom takmičenju "X" faktor, a potom i u "Zvezdama Granda". Raskošnim glasom i harizmom oduševljavao je članove žirija u oba takmičenja, ali i publiku. Nakon što se oprobao u muzičkim takmičenjima i stekao vernu publiku, Antonio je krenuo da samostalno gradi svoju muzičku karijeru.

Njegovi uživo nastupi širom Hrvatske, često postaju viralni na mrežama, a mnogi komentarišu da osim raskošnog talenta Krištofić ima neverovatnu energiju i harizmu kojom osvaja sve.

Danas, u 13 časova Antonio je na svom jutjub kanalu publici predstavio svoju petu pesmu po redu pod nazivom "Posle mene". U razgovoru sa nama otkrio nam je detalje o novom projektu.

1/5 Vidi galeriju Antonio Krištofić u spotu za novu pesmu "Posle mene" Foto: Ivan Đunđek

- Ovo je moj peti singl po redu i nakon četiri singla i EP-a "200", osećam da je "Posle mene" savršen nastavak svega što sam do sada gradio. Na pesmi se radilo nekoliko meseci, zajedno sa svojim producentom Vladimirom Uzelcem, Jelenom Bučom iz grupe Frajle i Milošem Roganovićem. Iza mene je izrazito intenzivno i ispunjeno leto s velikim brojem nastupa, pa sam odlučio da odmah po završetku te lude turneje publici predstavim novi muzički projekat - rekao je Antonio pa dodao:

- "Posle mene" možda je i jedna od pesama koja me do sada najbolje opisuje - moj karakter, moj stav, ali i neke situacije kroz koje sam i sam prošao. Voleo bih da ljudi dožive ovu pesmu i kao poruku da se zbog nikoga ne ponižavaju i ne gube sebe. Kada te neko povredi, treba znati podignuti glavu, sačuvati dostojanstvo i nastaviti dalje.

Antonio je potom otkrio da je za potrebe snimanja spota za pesmu "Posle mene" po prvi put skinuo kapu, koja je inače godinama bila jedan od njegovih zaštitnih znakova.

- Posebna promena dogodila se i u vizuelnom delu. Prvi put sam u spotu bez kape, što dosada nije bio slučaj. Hteo sam da izađem iz svoje zone komfora da napravim nešto neočekivano i publici se pokažem u jednom potpuno drugačijem vizuelnom ruhu.

Novu pesmu i spot "Posle mene" poslušajte u videu ispod.