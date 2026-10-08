Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, obradovao je samohranu majku šestoro dece iz Gornje Trepče, kojoj su u teškom trenutku na kućnu adresu stigli pokloni i novčana pomoć u iznosu od pola miliona dinara.

Beba Jovanović iz Gornje Trepče, sa svoje šestoro dece živi u veoma teškim uslovima. Nakon iznenadne smrti supruga, ostala je sama sa šestoro dece. Svaki novi dan za ovu porodicu donosi novu brigu. Majka se bori sa zdravstvenim tegobama, među kojima su problemi sa srcem, kao i problemima sa kolenima, dok zdravstvene poteškoće imaju i njena deca. U trenutku kada su pomislili da su prepušteni teškoj sudbini i da su ih drugi zaboravili, stigla je pomoć Željka Mitrovića .

Dolazak vlasnika i direktora Pink Media Group doneo je mnogo više od materijalne pomoći – u dom Jovanovića stigli su osmesi, pokloni i nada da će svakodnevica ove porodice biti makar malo lakša. Mitrović je upoznao mališane, razgovarao sa njima i uručio im poklone, a posebno je istakao da će porodici biti potrebna kontinuirana podrška zbog zdravstvenih problema. “Čuo sam da nisi najbolje zdravstveno. Vama treba kontinuirana pomoć, zbog zdravstvenih problema.” - poručio je Mitrović samohranoj majci.

Majka šestoro dece nije krila emocije, a kroz suze je zahvalila Željku Mitroviću na pomoći i tome što nije zaboravio njenu porodicu.

“Hvala vam od srca, hvala svima što ste nam učinili, što nas niste zaboravili. Hvala tebi što brineš i što ste nas posetili.” - rekla je ona.

Mitrović je tom prilikom naglasio i koliko je veliki izazov odgajati šestoro dece u današnje vreme.