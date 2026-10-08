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Vanja Ćalić se pevanjem bavi tek godinu dana, a pre toga bila je 16 godina u braku sa sveštenikom, sa kojim je dobila dvoje dece.

Nakon razvoda, odlučila je da se više posveti sebi i svojim željama, pa je napravila prve korake u muzičkim vodama.

"Bila sam u braku 16 godina"

"Nikad nije kasno, kao što Žika Jakšić kaže. Bila sam u braku 16 godina i bila sam posvećena porodici, deci, više suprugovoj karijeri nego svojoj. Igrom slučaja smo se razveli. Poslednje tri godine sam poželela da uradim nešto za sebe, pored toga što radim u stomatološkoj ordinaciji", rekla je Vanja.

Ona ne krije da je početnik kada je muzika u pitanju, ali ističe da ne planira da odustane.

"Početnik sam u muzici, pevam nekih godinu dana, ali neću da stanem. Želela sam da osetim veliku scenu i da čujem šta će žiri da kaže za mene", istakla je.

Vanja Ćalić, bivša supruga sveštenika, otkriva kako je započela muzičku karijeru nakon 16 godina braka i posvećenosti porodici. Foto: Printscreen

"Moj suprug je bivši sveštenik"

Vanja je potom otvoreno govorila i o tome kako je izgledao život sa sveštenim licem.

"Da, moj suprug je bivši sveštenik. Taj život zna da bude jako lep, ali i jako težak i odgovoran, sa puno odricanja. Ne razlikuje se ništa od života poznatih ličnosti, morate da vodite računa o svemu", objasnila je ona u razgovoru za Grand.

Na pitanje o životu sa sveštenikom, Vanja je kroz šalu napravila paralelu sa čuvenim delom Stevana Sremca.

"Volim da se našalim, ako ste gledali 'Pop Ćiru i pop Spiru', to je slično, samo malo modernizovano", zaključila je Vanja.

kurir / mondo

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