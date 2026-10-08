DALILA ISKEŠIRALA 80.000 EVRA! Rijaliti zvezda živi bolje nego ikad, javno se pohvalila
Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević već neko vreme sa dečkom živi u Americi, a sada je otkrila da je postala novog automobila čija je cena oko 80.000 evra.
Na fotografiji zabeleženoj u prodajnom salonu Dalila je prikazala vozilo u maslinastozelenoj boji. Uz fotografiju svog "novog ljubimca", Dalila je napisala poruku:
„Novi ključevi, novi putevi. Dobro došla, nova bebo“.
Evo koliko zarađuje Dalila
Iako se potpuno povukla iz domaće javnosti i medijskog života, bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević živi pravi američki san.
Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promenio iz korena, a zahvaljujući neverovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.
Prema procenama, popularna influenserka na nedeljnom nivou zarađuje više od 10.000 evra. Dalila je uspela da postigne ono što niko pre nje u regionu nije – postala je prva osoba sa Balkana koja je na TikToku osvojila prestižni status profesionalca u emitovanju uživo (LIVE PRO). Ona se ovim istorijskim uspehom ponosno pohvalila svojim pratiocima, ističući zahvalnost svima koji su joj pomogli da dođe do ovog statusa.
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