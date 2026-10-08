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Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević već neko vreme sa dečkom živi u Americi, a sada je otkrila da je postala novog automobila čija je cena oko 80.000 evra.

Na fotografiji zabeleženoj u prodajnom salonu Dalila je prikazala vozilo u maslinastozelenoj boji. Uz fotografiju svog "novog ljubimca", Dalila je napisala poruku:

„Novi ključevi, novi putevi. Dobro došla, nova bebo“.

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Foto: Printscreen

Evo koliko zarađuje Dalila

 Iako se potpuno povukla iz domaće javnosti i medijskog života, bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević živi pravi američki san.

Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promenio iz korena, a zahvaljujući neverovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.

Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Prema procenama, popularna influenserka na nedeljnom nivou zarađuje više od 10.000 evra. Dalila je uspela da postigne ono što niko pre nje u regionu nije – postala je prva osoba sa Balkana koja je na TikToku osvojila prestižni status profesionalca u emitovanju uživo (LIVE PRO). Ona se ovim istorijskim uspehom ponosno pohvalila svojim pratiocima, ističući zahvalnost svima koji su joj pomogli da dođe do ovog statusa.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV