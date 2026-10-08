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Starleta Atina Ferari otvoreno je govorila o svom privatnom životu, ali i o imenima poznatih muškaraca sa estrade sa kojima su je mediji ranije povezivali.

Atina je tom prilikom napravila razliku između onoga što je, kako tvrdi, bilo istina i priča koje su, prema njenim rečima, bile potpuno netačne.

- Pisali su da sam bila sa Sašom Kaporom intimna. Ja nikad u životu s njim nisam bila intimna! Okej, jesmo se poljubili, ali nismo imali intimni čin. Onda... Pisali su i za Slobu Vasića. Ni sa njim, takođe, nisam bila s njim intimna. Za ovoga pevača... mislim da je preminuo nedavno - Saša Katančić. I za njega su isto jedno vreme pisali, a čoveka mislim da nisam nikad ni upoznala - rekla je Atina.

Atina Ferari na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

Kako je navela, među brojnim pričama bilo je i onih koje su, prema njenim rečima, bile tačne.

- Mnogo tu ima neistine... Ali ima i istine... Za Darka Lazića, za Dinču - to su istine - rekla je ona.

Planira knjigu

Atina je potom najavila i da bi jednog dana mogla da objavi knjigu u kojoj bi, kako je sama rekla, navela detalje svojih iskustava.

- Otvoreno bih navela sve, od A do Š - imena, stilove, lokacije, poze... Znači, sve, sve, sve, rekla je Atina.

kurir / informer

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