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Otac proslavljenog fudbalera Zlatana Ibrahimovića svojevremeno je punio kafane širom bivše Jugoslavije, ali je javnost mnogo više upoznala njegovog slavnog sina! Šefik Ibrahimović bio je pevač narodne muzike, a iza njegove životne priče krije se i težak period o kojem je Zlatan otvoreno govorio.

Šefik je sinu posvetio pesmu "Zlato, Zlatane", a o njihovom odnosu je Zlatan Ibrahimović govorio u svojoj knjizi.

- Kao klincu, moja sreća je bila da imam ono što su druga deca imala, da mogu da obučem nešto novo i da to pokažem, jer sam stalno nosio istu trenerku. Koristio sam fudbalske stvari. Kada mi nedostaju čarape, obukao bih štucne. Pokušavao sam da ih sakrijem ispod farmerki, ali su u školi primetili i ismejavali me. Svaki dan je bio borba protiv siromaštva i sramote.

- Sreća sa ocem Šefikom je bila kada bi nas pokupio od moje majke, mene i sestre, jer je bio red da nas čuva ceo dan. Uvezli bismo se na veliki parking, stavio me je u krilo i ja sam vozio volan tamnoplavog "opel kadeta". Onda bi nas vodio da jedemo ogromne hamburgere i sladoled sa pavlakom na vrhu. To je bila prava sreća. Obično posetim oca svaki put kada se vratim u Švedsku. Svratim u Malme iz Stokholma i pozdravim sve. Za ostalo retko kad razgovaramo. Moja majka je danas mirna i njena sreća je deo moje. Možete pročitati na njenom licu i rukama koliko je radila u svom životu. Ustajala je u 4 ujutro da bi otišla na posao, vratila se popodne da čuva petoro dece. Imala je dva balkanska muža koji su pili i zadavali joj više problema nego pomoći. Kada sam dobio prvu platu u Ajaksu, rekao sam joj: "Mama, ti više ne radiš. Ja ću se pobrinuti za tebe".

Pamti uvrede i psovke

Zlatan je u knjizi "Adrenalin" napisao da se njegova porodica raspala zbog oca koji se odao alkoholu, a pamti i žustre svađe svojih roditelja.

- Vikali su;:“J**** ti mater u pi***!“ Mislio sam, odlično, baš kao kod kuće. Ovde mi je dobro. On nije gledao moje utakmice, niti me ohrabrivao sa školom. On je imao svoje pijančenje, svoj rat i svoju jugoslovensku muziku - napisao je Zlatan u autobiografiji.

1/29 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: Anthony Oliveira / imago stock&people / Profimedia, MARCEL ANTONISSE / AFP / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Galantni Ibra zbrinuo je celu familiju

U svojoj drugoj autobiografskoj knjizi "Adrenalin", bivša zvezda Milana, Paris Sen Žermena i bivši švedski reprezentativac bosanskog porekla Zlatan Ibrahimović napisao je kako je svojoj majci Jurki kupio stan na Pagu kako bi bila bliže sestrama koje žive na tom ostrvu.

Njegova majka Jurka Gravić je iz sela Prkos kraj Škabrnje u zadarskom zaleđu. O Jurkinom životu za medije je govorio je njen brat Gojko Gravić koji živi u Prkosu. On je rekao kako je Jurka otišla sa 17 godina da radi u Nemačku, gde je upoznala Anića iz Kruševa kraj Zadra. Njemu je rodila dve ćerke, Moniku i Violetu. Kad se brak raspao, udala se za kafanskog pevača Šefika Ibrahimovića, iz Bijeljine, zvanog Kinko. Njemu je rodila dvoje dece, Zlatana koji je postao fudbalska legenda i ćerku Sanelu. Kada se Jurkin i Šefikov brak raspao, živeli su teško, a o tim teškim danima govorio je i sam Zlatan, koji je u detinjstvu bio više gladan nego sit.

Zlatan je živeo prvo kod majke koja je naporno i puno radila kao spremačica, potom kod oca koji se lečio od alkoholizma. Nije skrivao teško i problematično detinjstvo, u kojem je lako mogao da dotakne na dno, ali zahvaljujući karakteru uspeo je da dođe do samog svetskog vrha.

Da je velika duša dokazao je kada je s toplinom govorio o svojoj majci za koju je rekao kako joj nije bilo lako da radi i podiže petoro sece.

Zlatan je deo miliona uspeo da prebaci na firme koje je poverio majci i plubratu Aleksandru. Naime, Zlatanova je majka rodila je peto dete u vanbračnoj vezi i taj se Zlatanov polubrat zove Aleksandar Đorđević. Zlatan je imao i polubrata Sapka, kojeg je dobio njegov otac Kinko. Sapko je dobio ime po Šefikovom pokojnom bratu Sabahudinu, ali je nažalost preminuo 2014. godine u 41. godini, što je Zlatana strašno pogodilo.

Zlatan je majci kupio stan u Novalji, novi luksuzni apartman uknjižen na njegovu sestru Sanelu. Takođe, majci je kupio crkvu u Švedskoj za 9,24 milona evra, pisala je "Imperija". Bivša spremačica, koja je naporno radila po 14 sati dnevno da podigne svojih petoro dece, danas može da bude ponosna i zadovoljna.

Ocu Šefiku sin je kupio novi krov nad glavom i to u ekskluzivnom delu Malmea. Šefik koji je jedva spajao kraj s krajem dok je podizao Zlatana, nastupajući u balkanskim krčmama u tom gradu i lečeći depresiju za rodnim krajem, sebi ne bi pod stare dane mogao da priušti luksuzan stan.

S druge strane, Zlatanova majka Jurka živi u ulici Henrik Menanders u Malmeu. Iako se radi o reprezentativnoj adresi Jurka je tu okružena komšijama i to svima redom iz zemalja bivše Jugoslavije.

Sanela Ibrahimović, Zlatanova jedina sestra koju je Jurka dobila u braku sa Šefikom Ibrahimovićem, živi u ulici Slottsgatan koja se nalazi u neposrednoj blizini Muzeja moderne umetnosti u tom gradu. Na njoj je i apartman u Novalji. Sanela je u telefonskom imeniku Švedske upisana i sa adresom stana koji je na majku Jurku. U neposrednoj Sanelinoj blizini živi i Zlatanova polusestra Monika Anić. Ona ima 52 godine. Ona je administratorka u socijalnoj službi.

Najmlađi Zlatanov polubrat Aleksandar Đorđević živi sa suprugom Lindom Sofie Đorđević u ulici Mabärsgatan. Na toj je adresi i jedna od firmi preko kojih Zlatan upravlja svojim nekretninama, a koje formalno na majku Jurku i brata Aleksandra. Druge dve firme u kojima je aktivan Zlatanov polubrat su one u kojima upravljačku ulogu ima i majka Jurka.