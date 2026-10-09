KAKVA FARMA! Veljko Ražnatović pokazao šta sve poseduje na imanju: Krave, svinje, konji, ovce...
Veljko Ražnatović, oženio se prelepom Bogdanom Ražnatović iz Titela, a u jednom trenutku život u Beogradu je zamenio njenim rodnim mestom.
Nema čega nema
Veljko je u Titelu od velikog imanja napravio veliku farmu, a sada je pokazao šta sve poseduje. Konji, ovce, svinje, krave, je sve ono što Veljko čuva na svom imanju, a sve to pokazao je svojim pratiocima na Instagramu dok je kroz imanje šetao sa svojom suprugom.
Na velikom imanju ima dovoljno prostora za porodični život, ali i za brojne životinje, dok Veljko veliki deo vremena provodi upravo u prirodi. Kako je ranije isticao, takav način života doneo mu je mir i rutinu koju u Beogradu nije imao.
— Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno – mala bara puna krokodila, što bi se reklo. Sve što može da te sačeka, ako pobediš, doći će na naplatu na jedan ili drugi način — govorio je Veljko Ražnatović.
U gostovanju u "Laganom podkastu", Veljko se osvrnuo i na svoju mladost i poroke koje je ostavio iza sebe.
— Kao klinac sam bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet, trošio sam ogromne pare na muziku. Na vreme sam video sve što Beograd pruža — priznao je on.
Razvio i biznis
Inače, Veljko Ražnatović uspešno spaja sportsku karijeru i poljoprivredu u Titelu, gde je pored postojeće farme svinja podigao privatnu ergelu sa mini hipodromom. Imanje, koje se nalazi u blizini kuće dobijene u miraz, postalo je njegov privatni kutak i dugoročni porodični biznis.
- Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vreme tu, ali je sve vreme i iz Moskve bio ukljičen u posao. Stvarno je vredan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu - rekao je jedan od zaposlenih za domaće medije.