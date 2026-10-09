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Veljko Ražnatović, oženio se prelepom Bogdanom Ražnatović iz Titela, a u jednom trenutku život u Beogradu je zamenio njenim rodnim mestom.

Nema čega nema

Veljko je u Titelu od velikog imanja napravio veliku farmu, a sada je pokazao šta sve poseduje. Konji, ovce, svinje, krave, je sve ono što Veljko čuva na svom imanju, a sve to pokazao je svojim pratiocima na Instagramu dok je kroz imanje šetao sa svojom suprugom.

Na velikom imanju ima dovoljno prostora za porodični život, ali i za brojne životinje, dok Veljko veliki deo vremena provodi upravo u prirodi. Kako je ranije isticao, takav način života doneo mu je mir i rutinu koju u Beogradu nije imao.

1/4 Vidi galeriju Veljko pokazao Farmu Foto: Printscrean

— Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno – mala bara puna krokodila, što bi se reklo. Sve što može da te sačeka, ako pobediš, doći će na naplatu na jedan ili drugi način — govorio je Veljko Ražnatović.

U gostovanju u "Laganom podkastu", Veljko se osvrnuo i na svoju mladost i poroke koje je ostavio iza sebe.

— Kao klinac sam bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet, trošio sam ogromne pare na muziku. Na vreme sam video sve što Beograd pruža — priznao je on.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Razvio i biznis

Inače, Veljko Ražnatović uspešno spaja sportsku karijeru i poljoprivredu u Titelu, gde je pored postojeće farme svinja podigao privatnu ergelu sa mini hipodromom. Imanje, koje se nalazi u blizini kuće dobijene u miraz, postalo je njegov privatni kutak i dugoročni porodični biznis.