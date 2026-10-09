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Zahvaljujući uspešnoj muzičkoj karijeri Haris Džinović se može pohvaliti ozbiljnom imovinskom kartom, a od svih nepokretnosti, najviše pažnje privlači njegova velelepna vila na Senjaku, luksuznomm beogradskom naselju, a njena vrednost se procenjuje na oko dva miliona evra, pišu domaći mediji.

Međutim, to nije sve. Čuveni folker poseduje stan u Parizu, kuću u Sarajevu, kao i stan na Bežanijskoj kosi. Ipak, vila na Senjaku privlači najviše pažnje zbog svoje veličine i sadržaja.

930 kvadrata čistog luksuza

Izgradnja vile na Senjaku otpočela je 2017. godine, a Haris se sa porodicom uselio 2021. godine. Prema ranijim medijskim navodima, u izgradnju je uloženo oko dva miliona evra, dok se i sama vrednost nekretnine procenjuje na sličan iznos.

Tokom gradnje, Haris je vodio računa o svakom detalju, a pojedine izmene izvođene su i nakon što su radovi već bili u toku, kako bi kuća izgledala baš po njegovoj meri.

1/7 Vidi galeriju U OVU VILU OD 2 MILIONA € UPALA JE MELINA! Haris Džinović je gradio 4 godine, sve pršti od LUKSUZA, za džakuzi iskeširao 7.000 €! Foto: Kurir

Nameštaj iz Pariza

Unutrašnjost vile odiše luksuzom, a pažnju javnosti privlači i podatak da je nameštaj poručen u Parizu, dok su podovi mermerni, a svi detalji pažljivo odabrani.

U domu se nalaze i privatni spa-centar, teretana, muzički studio i bogato opremljen vinski podrum. Poseban detalj je bazen na krovu, koji dodatno doprinosi luksuznom izgledu ove nekretnine.

Pojedini delovi kuće mogli su da se vide i na društvenim mrežama, kada je Harisova ćerka Đina delila kadrove iz porodičnog doma, uključujući veliku terasu i lift.

Stan u Parizu i kuća u Sarajevu

Osim luksuzne vile na Senjaku, Harisova imovina obuhvata i druge nekretnine o kojima se ranije pisalo u medijima. Pevač je vlasnik stana u Parizu, poseduje kuću u Sarajevu i stan na Bežanijskoj kosi.

U medijskim izveštajima pominjani su i luksuzni automobili koje su Haris i njegova bivša supruga Melina posedovali tokom braka.

Međutim, tačna ukupna vrednost pevačeve imovine nije javno potvrđena, pa se iznosi koji se pojavljuju u medijima uglavnom odnose na procene pojedinačnih nekretnina.

Razvod i podela imovine

Nakon što se razveo od Meline, u javnosti se dosta govorilo i o podeli imovine bivših supružnika. Njihov porodični dom na Senjaku posebno je privukao pažnju, a mediji su ranije izveštavali o tome kome bi nekretnina mogla da pripadne.

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Haris danas u vili živi sa sinom Kanom, dok njegova ćerka Đina živi sa majkom i očuhom.

Iako se o njegovom bogatstvu dosta spekuliše, ono što je poznato jeste da je pevač tokom višedecenijske karijere stekao ozbiljnu imovinu, a vila na Senjaku ostaje jedna od nekretnina koje najviše privlače pažnju javnosti.