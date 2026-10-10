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Slavko Banjac u mladosti je važio za miljenika žena. Iako su ga pripadnice lepšeg pola volele, on se nikada nije ženio. Voleo je svoju slobodu i bio posvećen karijeri.

Pevač, koji će 17. novembra održati koncert u MTS dvorani, ima sina koji se nikada nije pojavio u javnosti. Inače, Banjac ne govori za medije često o svojoj porodici.

Kako je ranije pisao Hello.rs izvori su tvrdili da je Slavko Banjac svojevremeno bio u ljubavi sa rođenom sestrom jednog našeg vaterpoliste, proslavljenog reprezentativca sa kojom je dobio sina sa kojim nij eimao blizak odnos.

Dečak je bio takav vunderkid da su profesori u prvoj godini gimnazije već posle mesec dana shvatili da treba da ga prebace u drugi razred, a ubrzo su zaključili da i taj stepenik može da preskoči i odmah počne da pohađa nastavu za treći razred gimnazije.

1/6 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Damir Dervišagić

Nastavio je da se obrazuje, da bi na kraju diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu odsek fizika, sa prosečnom ocenom 9,84, dok je master i doktorske studije završio sa ocenom 10. U novembru 2019. godine odbranio je doktorsku disertaciju.

Iako je Slavko u međuvremenu sa sinom izgradio odličan odnos, on i danas nosi prezime svoje majke, uglednog kardiologa, sa kojom je odrastao i koja je uvek bila uz njega.

Slavko danas s ponosom govori o svom sinu i unucima.

- Moja porodica ne želi da bude eksponirana. Imam predivnu porodicu, predivnu podršku. Kada dođe to pitanje o porodici, ja kažem da imam sina Gagu, jedan izuzetno uspešan čovek. Imam dva unuka, dva Spajdermena, Iliju i Andreja, snaju Aleksandru. Jako uspešni ljudi, jako sam ponosan na njih - ispričao je Slavko za Blic i nastavio:

1/6 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: BoBa Nikolić, Kurir

- Oni ne žele da se piše o njima. Nikad se nisam ženio, to ne preporučujem. Volite, stvarajte porodicu, stvarajte porodice. Ne mogu da sada ni da se ženim, nije baš lepo, a deca su mi normalna. Unuci su mi normalni, porodica jedna umetnička. Sin je nasledio gen za muziku, ali je njega nauka interesovala, svira jako dobro klavir. Sve neke divne stvari se događaju oko nas - završio je pevač.