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Tokom emisije "Gledanje snimaka", prikazana je ljubomorna scena koju je na žurki Sandra Obradović priredila Marku Janjuševiću Janjušu.

On je potpuno pobesneo nakon njenog pitanja o tome da li se ljubio sa nekom devojkom, a onda su usledili komentari.

- To je bilo ono sa Miljanom kad se desilo, kad mi je rekla da smo lep par i kad je ljubomorisala, taj dan nismo ni komunicirali, posle smo na žurci stupili u kontakt - rekao je Janjuš.

- Ovde se prebacuje na Miljanu, Radu i ostale, a ključni problem je Aneli, a on njoj ljubomoriše na Mateju. Ne bi mogla da prevali preko jezika da je ljubomorna na Aneli - rekla je Miljana.

- Nije mi ni na jednu drugu osobu ljubomorisala, zna da mi se iskosi kad pričam sa nekim devojkama, kad me pogleda onako, znam šta razmišlja, pokušavao sam da joj objasnim da nema razloga za to - rekao je Janjuš.

Foto: Printscreen Pink

- Nisam ja ljubomorna na njih, smetaju mi situacije u kojima se on nađe, jer je to ponašanje i za mene i za njega, ako je sa mnom, meni je to nepojmljivo - rekla je Sandra.

- Za šta sam ja tebi izljubomorisao - pitao je Janjuš.

- Za Mateju - rekla je Sandra.

- Samo sumnjam, nisam ti ništa zamerio. Ja sam već zaglibio što se nje tiče, ja sam rekao da joj više neću prebacivati, mislim da je bilo nešto. ali bilo šta je bilo, neću joj prebacivati ništa. Samo kažem šta osećam - rekao je Janjuš.

- Moguće da sam na Sanju mislila, a ne na Miljanu - rekla je Sandra.

- Neće niko lagati kad sam ja u pitanju, nema poljupca od te večeri i to je to - rekla je Sanja.

- Ivan mi je dobacio da budem jaka, da izdržim sama, ja sam videla da je on pored Sanje, a imali su poljubac kad su ušli - rekla je Obradovićeva.

- Ulazak u vezu u ovakvim okolnostima je ulazak u pakao. Čovek je fokusiran na sve oko sebe nego na privatnost, intimu, ljudskost, pod tim maglovitim ivicama se kriju nesporazumi. Stvari moraju da budu čiste. Sandra je s pravom oprezna - rekla je Bebi Dol.

- Svako ima pravo da sumnja, pogotovo kad postoji neki detalj, a to je da smo se mi družili napolju. Sad mu je čudno što nismo bliski ovde - rekao je Mateja.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Je l' se ti zaj*bavaš sa mnom? Je l' mi i ti vređaš inteligenciju, rekao sam da mi je bilo čudno što mi braniš da se družim, mi smo drugovi, je l' mi vređate inteligenciju, što mi nije odgovorila alo to je moj drug... Nemojte da mi pravite budalom - rekao je Janjuš.

- Boli me k*rac i za vas dvoje ni za ovaj cirkus. Mi se ne družimo zato što ti je zasmetalo - rekao je Mateja.

- Kako ste vi tako lagano završili to prijateljstvo, ako ste bili godinama u kontaktu. Da se ja sa nekim družim godinu dana, niko ne bi mogao da mi kaže e sad se nećete družiti, a oni kao važi, ja bih rekao čekaj to je moja drugarica, ja je volim kao drugaricu - rekao je Janjuš.

- Na meni je da to ispoštujem i to je to, ako je njemu to zasmetalo - rekao je Matijević.

- Ja nisam znala da se oni druže. Jedna osoba je komentarisala da joj se ne sviđa Janjuš. A on insistira da joj se kaže, on je to već znao, to je njemu već rekao neko, odjednom došao Mateja. Verovatno je Janjušu neko ubacio crv sumnje - rekla je Matora.

- Ja ne želim da budem s nekim ko je imao nešto sa nekim ovde, ne želim, ne mogu to u glavi - rekao je Janjuš.

- Ova svađa između Mateje i Janjuša je totalno nepotrebna, za mene ona svađa totalno bespotrebna, zašto bi se njih dvoje svađali - rekao je Car.

- Zato što Janjuš mislida su oni imali aferu - objasnila je Maša.

- Ako sumnjaš Janjuše, i dalje ostaješ u odnosu, ne razumem - rekao je Stefan.

- Verujem njoj, poverovaću joj i reći ću ne želim više da ga mešam i da ga ubacujem i da prebacujem.... Ja mogu tako da razmišljam, neću da budem sa osobom ako je bila sa nekim ovde u rijalitiju, ne bi mogao da funkcionišem u tom odnosu - rekao je Janjuš.

- On je sa muškim društvom, ja sam sve vreme sa Janjušem, dečko je sa svojim društvom, on je kvržica, ovo su kožice, suprotni klanovi. Ja sa Matejom imam normalnu komunikaciju - rekla je Sandra.

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