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Saša Kovačević operisan je pre 20 dana, a on se od tada nije oglašavao. Sada je njegov tim izdao saopštenje da se koncerti zakazani za sledeći vikend otkazuju. Reč je o koncertima u Kragujevcu i Šapcu.

Organizator „Melos estrada“ se oglasio i naveo da su datumi za koncerte 16.10 i 17.10 pomereni i da će publiku blagovremeno obavestiti o novim datumima.

Inače, Saša se nakon operacije nije oglašavao.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Promo/Aleksej Nešović

Uskoro postaje otac

Podsetimo, Saša i Zorana su krili u početku vesti o trudnoći, a pevač je nedavno govorio i o tome da li priželjkuje dečaka ili devojčicu.

- Trudili smo se da neko vreme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol deteta priželjkuje.

- E, vidi, neko bi trebalo da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako voleo da dobijem devojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i ceo taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan - rekao je pevač, pre nego što su usledile vesti o nasledniku.