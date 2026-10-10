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Goca je tada tvrdila da se njegova majka nije slagala sa tom vezom.

- Anđelova mama Ljiljana nikada nije podržavala Teodoru? - upitao je voditelj.

- Nikad, ni u ludilu.

- Zašto? - pitao je voditelj.

"Nije njen nivo"

- Pa nije njen nivo. Rankovići su peta beogradska familija, oni su nešto iznad. Njima ne odgovara Teodora Džehverović iz Kačareva i Goca. Goca pogotovo, britka, seče. A sve tajne njihove saznam. Znaju oni šta sam ja saznala - ostala je misteriozna Goca.

Podsetimo, dosta se spekulisalo o odnosu Teodore i Rankovića, a najveći razlog njihovog raskida nakon višemesečne veze u rijalitiju bio je neslaganje njegove porodice.

1/11 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nikola Anđić, Mondo Stefan Stojanović, Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Inače, on nije često govorio o Teodori, ali se u "Eliti 9" prisetio kada je učestvovao u njenom spotu.

- Ti si Anđelo bio u nekom spotu - pitala ga je cimerka, a on je sve iznenadio.

Bio u Teodorinom spotu

- Bio sam u nekom spotu kod Nataše Bekvalac, ne znam kako se zove pesma.... To kad sam tek krenuo da se bavim manekenstovm. Bio sam kod neke devojke koja se ne bavi više pevanjem, i u Teodorinom spotu kad smo izašli odavde, kada je snimala - rekao je Anđelo i prisetio se bivše.

- Koja pesma? - pitala ga je cimerka.

- "Crni vitez". Imao sam deset ponuda, mene to smara, sve sam odbio. Te spotove ti ili ljudi rade za džabe ili 200 300 evra, neko uzme 400-500 evra. Smara me to. Smaraš se tamo, ideš ceo dan - rekao je Anđelo.