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Osuđivani kriminalac i bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović ponovo se nalazi u centru skandala, nakon teških optužbi Nade Pucarević, majke njegovog prijatelja Filipa i dojučerašnje komšinice, s kojom je delio kuću u kojoj je nekad živela pokojna Stela Savić, a koju je on pokušao da prisvoji.

Nada tvrdi da ju je Kristijan u junu brutalno pretukao u dvorištu kuće na Zvezdari, a kao dokaz za svoje tvrdnje priložila nam je izjavu koju je dala u Policijskoj stanici Zvezdara, kao i medicinsku dokumentaciju iz Urgentnog centra.

U strahu za život

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

Iako je Nada već mesecima u strahu za bezbednost i život svog sina Filipa i nje same, zbog čega se nalaze na tajnoj lokaciji, rešila je da javno progovori kako bi nadležne institucije brže reagovale na fizičko i psihičko nasilje koje je preživela, kao i da se Golubović izvede pred lice pravde zbog ovog slučaja, koji je, kako tvrdi, ostavio trajne posledice na nju i njeno već odavno ugroženo zdravstveno stanje.

- Moj sin Filip je zbog Kristijana promenio svoje ponašanje. To više nije isti Filip. Jedan po jedan, drugovi su bukvalno počeli da ga napuštaju. Uselio se u kuću dok je Stela još bila živa. Ona je tu boravila povremeno. Doveo je jednog psa, pa dva, pa tri. Ja sam se plašila u početku, a on je Filipu rekao: "Ovo je naše gnezdo, to je naša kuća" - počela je priču Nada i nastavila:

- Otišao je u rijaliti i, kad je izašao, čuo je od Kristine ili advokata da sam ja bila svedok na sudu zbog spora koji je pokojna Stela vodila s vlasnicima kuće u kojoj je živela i za koju je izgubila stanarsko pravo. On je jedno jutro došao i zvao mog sina da izađe. Tad mu je rekao: "Je li, što je tvoja majka dala izjavu? Ona meni i deci oduzima hleb" i kao on će ovo, on će ono. Od suda sam, dok je on bio u rijalitiju, dobila poziv da budem svedok, tražili su da kažem koliko dugo živim tu, kako sam došla i otkad Stela nije bila tu u kući. Povod je bio to što su vlasnici tražili da se dokaže vlasništvo, da je cela ta kuća njihova. Oni su već imali spor sa Stelom, koji traje pet ili šest godina. Tražili su ono što je njihovo i da ona definitivno izađe iz te kuće jer nije htela da je napusti. Stela je dokazivala nedokazivo. Vlasnicima je bilo žao pa su joj dali da tu ostane, jer nije imala gde - ispričala nam je Nada, pa nastavila:

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Tu su počeli problemi. Ja sam pre toga trpela i gutala sve. Počela sam da branim Filipa kad sam videla da Kristijan stvarno počinje da bude bezobrazan. Na primer, ako je nervozan, počinje da vređa Filipa, govorio je da je narkoman i alkoholičar. Manipulisao je njime. Branila sam sinu da komunicira s njim jer je dolazio kući sav nikakav. Tu su jednom bili i njegova sestra i žena kad ga je napao i rekao da ima da mu plati za neki laptop ili televizor koji je sam prodao. Filip je posle toga postao užasan, pio je dan i noć, prestao je da se druži sa svima. Bio je prikovan za krevet. Mi smo se i dalje sretali po dvorištu, ali nismo pričali. Onda je Filipa pitao kako sam ja smela da odem na sud, i od tada nismo progovorili. Sklanjala sam se iz kuće jer mi je bilo dosta tog kriminalca i robijaša, a ni Filip više nije bio pri sebi. Kad je jednom otišao kod njega da kao nešto pojedu, rekla sam mu da se odmah vrati kući, a Kristijan me je napao da sam monstrum i veštica i da ne dam sinu da jede. Poleteo je na mene, Filip ga je zadržao, a ja sam izletela iz kuće - ispričala je Nada.

Detalji prebijanja

Pucarevićeva nam je opisala i sam incident, kad je, kako kaže, fizički napadnuta od strane Golubovića.

- Filip je počeo taj dan od jutra da pije. Trebalo je da s jednim našim prijateljem izađemo uveče jer mu je supruga ostala u drugom stanju. Izašli smo svi oko sedam, pola osam i bili napolju negde do pola jedanaest. Filip je popio prilično. Taj drug nas je dovezao do kuće i pomogao da Filip uđe unutra. Ušli smo i, kad je izlazio, čujem da priča s Kristijanom. Oni su se poznavali, pa ga je pitao što je takav i što ne može da bude u dobrim odnosima s nama. Kristijan mu je na to rekao: "Ne znaš ti koji su oni đubrad i ološ, oni meni prete." Rekla sam mu da se ne svađa zbog mene i on je krenuo. Filip je već bio legao. Kristijan je tu počeo da viče na našeg prijatelja kod kapije, on mu je rekao da nema potrebe za tim. Tada je Kristijan pobesneo i rekao da on nije s njim čuvao ovce i da nije došao na njegovu imovinu, i udario ga je. Jednom pa dvaput, a onda ga je oborio između dva automobila i udarao. On se branio, a onda je izašao i Stelin dečko Miša s palicom. Tad sam rekla Filipu šta se dešava i izašli smo napolje, jedva je stajao na nogama.

1/18 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Ilija Ilić

Nada nastavlja da opisuje detalje incidenta.

- Nekako je ovaj dečko ustao i seo u kola i otišao. Kristijan se tada okrenuo ka Filipu i udario ga, a on je pao. Kako sam videla da Filip pada, vrisnula sam i onda je on krenuo ka meni. Rekao mi je: "E sad ću tebi da je*em mater." Poleteo je i udario me u glavu. Počela sam da gubim svest. Ne znam da li me je udario pesnicom ili rukom. Imala sam hematom na glavi. Ležala sam na betonu omamljena od udaraca. Osetila sam da me je udario dok nisam došla k sebi. Koliko - ne znam, ali znam da me udarao i šutirao iz sve snage. Olešio me je od batina. Nisam mogla da vrištim jer nisam mogla da dođem do vazduha. Zamislite kad vas bije onoliki čovek iz sve snage. Bilo je tu još ljudi, ali niko nije smeo da se umeša. Kristijan je uleteo u kuću, uzeo ranac i otišao. Ja inače imam autoimunu bolest i bolest pluća. Filip je počeo da viče i da me doziva, a on mu je na to rekao: "Pusti kurvu, laže!" - prisetila se Nada.

"Više nisam ista žena"

Ona nam je ispričala i šta se potom dešavalo.

Foto: Kurir, Društvene Mreže

- Pozvali smo policiju. Došli su sa tri automobila i pozvali sanitet. U Urgentnom sam ostala celu noć. Kristijan je zvao Filipa da mu kaže da ne pristanem na lečenje i da ne prijavim da me je prebio. Mesec dana nisam mogla da sednem. Imam dokumente da su mi na jednom mestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Živim u strahu non-stop, samo se okrećem da ga ne sretnem negde. Dala sam izjavu i u tužilaštvu, nadam se da će odgovarati za sve i da će ga pozvati. Ako mi se nešto desi, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja - zaključila je Nada uz suze za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović predstavio dečka Stele Savić izvesnog Mišu Paskulova Foto: Ilija Ilić

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Kristijanom, ali nije nam odgovorio.

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Kurir.rs

Mesto fizičkog napada na Nadu Pucarević: