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U emisiji ''Pitao bih za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Sašku Karan koja je progovorila o Aneli Ahmić.

- Šta mislite o Aneli? - upitao je Panda.

- Meni se kod nje apsolutno ništa ne sviđa. Ne bih se okrenula za njom kad je vidim na ulici, a ne nešto drugo. Niti ima lepu facu, niti telo - rekla je Saška.

- Ima lepu kosu - rekla je Jasmina Ana.

Pevačica zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Privatna Arhiva

- Kako ja da znam da je to njena kosa? Morala bih da je počupam da proverim - rekla je Saška.

- Šta misliš o odnosu Cara i Aneli? - upitala je Anastasija.

- Sve se vrti zarad priče, pazi čuda da se oni druže tri godine i kao ništa i onda uđu u Elitu 10 i oni se spoje. Ma kako da ne - rekla je Saška.

- Da li misliš da je Laura za Đukića? - upitao je Panda.

- On je jedan dobar dečko koji uopšte ne voli veze već samo kombinacije. To ni on nije hteo sa Aneli već ga je ona naterala za vezu, ali dobro. Laura je lepuškasta devojka - rekla je Saška.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV