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Ivona Polumenta, supruga pevača Dada Polumente, završila je u bolnici, gde je podvrgnuta hitnoj operaciji.

Ona se nakon intervencije oglasila na društvenim mrežama, objavila fotografiju neposredno posle zahvata i objasnila zbog čega je morala da bude operisana.

Ivona je ovom prilikom govorila i o komentarima na račun fizičkog izgleda, poručivši da ljudi često ne znaju kroz šta neko prolazi u privatnom životu, dok se na društvenim mrežama bave tuđim manama.

- Mislite da mi je sad važno imam li šminku, kako izgledam sa njom ili bez nje? E upravo o tome pričam, nikad ne znate kakve bitke neko vodi van društvenih mreža, dok vi analizirate nečije lice, telo i mane. Zato malo manje zlobe, a malo više ljudskosti. P.S. Evo i jedna direktno posle operacije danas, bez filtera, i baš me briga kako izgledam. Bar su me urozili ovako - napisala je ona.

Supruga poznatog pevača potom je otkrila da joj je odstranjena žučna kesa, nakon što su lekari tokom pregleda ustanovili da se u njoj nalaze sitni kamenci.

1/7 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Izvadili su mi žučnu kesu, zbog sitnih kamenčića koji su se u njoj nalazili. Nisam imala ni neke preterane simptome, osim malo bolova ovih dana ali ništa alarmantno. Odem na ultrazvuk i doktor uoči sitno kamenje koje je veoma opasno jer može da prođe kroz žučne kanale jako lako, ošteti druge organe, a najgore, ošteti pankreas što je jako opasno. Čak je ustanovio i početak upale žučne kese. Sve je prošlo, hvala Bogu u najboljem redu i uradili smo sve na vreme. A hvala i svim divnim ljudima koji mi pišu, pitaju i brinu. U ovakvim trenucima shvatim koliko sam zapravo srećna i bogata ljudima koje imam oko sebe - poručila je Ivona.

Intervencija je prošla dobro, a problem je otkriven na vreme. Ivona je zahvalila svima koji su joj se javili i pružili podršku tokom oporavka.

Dado i Ivona planiraju veliko slavlje

Dok se Ivona oporavlja nakon operacije, supružnici imaju i lepe planove za naredni period. Dado i Ivona, koji su zajedno više od 11 godina, odlučili su da sledeće godine organizuju svadbeno slavlje.

1/6 Vidi galeriju Dado i Ivona Polumenta Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Printscreen/Instagram

Njihova ljubavna priča počela je na snimanju pevačevog spota. Susret koji je u početku bio deo poslovnog angažmana ubrzo je prerastao u romansu, a njihova veza vremenom je postala čvrsta porodična zajednica.

Posebnu simboliku slavlje će imati 2027. godine, kada će njihov naslednik napuniti godinu dana. Planirano okupljanje tako bi trebalo da bude prilika da sa porodicom i prijateljima obeleže važan period u svom zajedničkom životu.