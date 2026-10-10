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Katarina Grujić uveliko se priprema za svoj prvi solistički koncert. Ona je spremila jedno iznenađenje i to za žene sa Kosova i Metohije.

Pevačica je rešila da ih obraduje i dovede ih na svoj koncert koji će održati 23. oktobra u MTS dvorani u Beogradu. Ona će pokloniti 50 karata damama iz Gračanice.

Osim što im je obezbedila ulaznice, kaća je organizovala i prevoz, a njihovo je samo da ponesu dobro raspoloženje i da se lepo provedu.

Grujićeva je donela ovakvu odluku jer je publika na Kosovu i Metohiji voli i da godinama dolazi na njene nastupe. 

Za to je svakako zaslužan i Kaćin menadžer Adam, koji je takođe iz Gračanice.

Kaća Grujić Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Damir Dervišagić

- Tačno je da će na mom prvom solističkom koncertu biti 50 žena s Kosova i Metohije, i ne mogu da vam opišem koliko sam srećna zbog toga. To su predivne dame koje obožavaju i mene i moju muziku i znam da će napraviti sjajnu žurku u MTS- u, te da će đuskati i pevati sa mnom od prve do poslednje pesme. U kompletnoj organizaciji dosta mi je pomogla i Turistička organizacija opštine Gračanica, kojoj sam neizmerno zahvalna - rekla nam je Kaća Grujić.

Podsetimo, atraktivna pevačica je za 23. oktobar najavila puno iznenađenja- spektakularnu binu koja do sada nije viđena na ovim prostorima, specijalne kostime, plesne grupe, dimne efekte, specijalne goste od kojih je otkrila za sada samo Andreanu Čekić, Uroša Živkovića i Ognjena Amidžića, dok ostale čuva u najstrožoj tajnosti.

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Katarina Grujić sa ćerkom Izvor: Privatna arhiva