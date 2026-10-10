KAĆA GRUJIĆ DOVODI 50 ŽENA IZ GRAČANICE NA SVOJ KONCERT! Pevačica im uzvraća za svu podršku koje joj pružaju godinama
Katarina Grujić uveliko se priprema za svoj prvi solistički koncert. Ona je spremila jedno iznenađenje i to za žene sa Kosova i Metohije.
Pevačica je rešila da ih obraduje i dovede ih na svoj koncert koji će održati 23. oktobra u MTS dvorani u Beogradu. Ona će pokloniti 50 karata damama iz Gračanice.
Osim što im je obezbedila ulaznice, kaća je organizovala i prevoz, a njihovo je samo da ponesu dobro raspoloženje i da se lepo provedu.
Grujićeva je donela ovakvu odluku jer je publika na Kosovu i Metohiji voli i da godinama dolazi na njene nastupe.
Za to je svakako zaslužan i Kaćin menadžer Adam, koji je takođe iz Gračanice.
- Tačno je da će na mom prvom solističkom koncertu biti 50 žena s Kosova i Metohije, i ne mogu da vam opišem koliko sam srećna zbog toga. To su predivne dame koje obožavaju i mene i moju muziku i znam da će napraviti sjajnu žurku u MTS- u, te da će đuskati i pevati sa mnom od prve do poslednje pesme. U kompletnoj organizaciji dosta mi je pomogla i Turistička organizacija opštine Gračanica, kojoj sam neizmerno zahvalna - rekla nam je Kaća Grujić.
Podsetimo, atraktivna pevačica je za 23. oktobar najavila puno iznenađenja- spektakularnu binu koja do sada nije viđena na ovim prostorima, specijalne kostime, plesne grupe, dimne efekte, specijalne goste od kojih je otkrila za sada samo Andreanu Čekić, Uroša Živkovića i Ognjena Amidžića, dok ostale čuva u najstrožoj tajnosti.