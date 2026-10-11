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Uznemirujuće fotografije Nade Pucarević i potresna ispovest u kojoj ona tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno pretukao u dvorištu kuće u kojoj je nekada živela Stela Savić šokirale su region.

Nada, koja od juna strahuje za život i bezbednost svog sina jedinca Filipa, ali i svoju, u drugom delu ekskluzivnog razgovora za Kurir nastavlja svoju tešku priču. Ona nam je sada otkrila zbog čega je morala da napusti kuću na Zvezdari gde je sa sinom godinama živela, ali i da se Golubović odmah nakon toga bespravno uselio i u njen deo, zbog čega je sada bez krova nad glavom.

Teški dani

Foto: ATA images, Kurir

Uplašena žena najpre nam je ispričala da li je i kada videla bivšeg rijaliti učesnika nakon što ju je on fizički napao.

- Kad smo izašli iz bolnice, dečko koga je Kristijan prvo izudarao i njegova trudna supruga su nas odveli kod njih kući. Tu smo moj sin Filip i ja prespavali jednu noć. Sutradan mi je Filip rekao da će otići do kuće na Zvezdari da uzme nekoliko stvari jer smo izašli bukvalno bez ičega. Čim je otišao tamo, on je dosta popio. Zvala sam ga da ga pitam gde ćemo i šta ćemo. Međutim, sin se odjednom promenio u svom ponašanju prema meni. Kristijan je posle toga izbacio i neki snimak na Tiktoku. Sve je uradio smišljeno, jer je ceo komšiluk znao i video da me je pretukao, a on je iskoristio to što je Filip popio i snimio ga je dok su njih dvoje kao u društvu. Moj sin nikad nije bio prijatelj s Kristijanom. Bili su poznanici jer smo živeli prag do praga. Kakav bi to prijatelj podigao ruku na svog druga ili njegovu majku - zapitala se Nada, pa nastavlja:

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Filipu je posle nekoliko dana bio rođendan. Nisam smela da idem tamo u tu kuću. Kupila sam neki roštilj i zamolila komšije da mu to odnesu. Nije jeo ni pio danima, rekli su mi da bukvalno ne ustaje iz kreveta. Pozvao me je posle nekoliko dana usred noći. Samo mi je rekao: "Majko, molim te, dođi." Ja mu kažem da ne smem, a on mi na to kaže: "Ljubim te, dođi, ja ću ti umreti." Odmah sam krenula tamo, pa šta bude, nek bude. Ja imam samo Filipa, za njega živim. Mi smo izgubili celu porodicu u poslednjih nekoliko godina. Ušla sam unutra, Kristijan nije bio tada kod kuće. Filip bukvalno nije mogao da stoji. Zvala sam Hitnu pomoć. U tom je došao i Kristijan, Filip mu je rekao da dolazi Hitna. I on je tada došao na vrata da nam kao pomogne. Ja sam mu okrenula leđa i obratila sam se doktorki, rekla je da će nam pomoći. Ona je sve shvatila o čemu se radi. Uzela sam Filipove tri-četiri stvari, dokumente, lične karte, zdravstvene knjižice i izašli smo iz kuće. Filip je zadržan u bolnici, bio je baš loše. Ja sam otišla kod naših prijatelja. To je bio poslednji put da sam bila u toj kući. Nakon što je Filip izašao iz bolnice mi se nikada više nismo tamo vratili - rekla nam je Nada.

Pucarevićeva nam je otkrila i kako su njen sin i ona saznali da je Kristijan uzurpirao i deo kuće u kom su oni živeli.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović u dvorištu Stele Savić Foto: Ilija Ilić

- Pre nekih mesec dana moj sin je bio s društvom do jednog šoping-centra da prošetaju. Tu je naleteo na Kristijana. Filip je bio zatečen jer nije znao da li će ga ovaj napasti i kako će da reaguje. Tad mu je on rekao: "E znaš, ja sam ušao tamo u ovaj drugi deo kuće gde ste vi živeli." On otad koristi naš ulaz i sve naše stvari koje su nam tamo ostale. Kristijan ga je pitao kad će se vratiti kući i gde sam ja, pa mi je preko njega poručio da ću imati posla s njim kad god me sretne. Tad je Filip poludeo i rekao mi je da se sklonimo negde. Otad smo na tajnoj lokaciji - rekla nam je Nada.

Nada nam je rekla i kako danas izgleda njen život nakon svega.

Samo pravda

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

- Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mi nemamo krov nad glavom. U tu kuću gde je on, mi se svakako više ne vraćamo. Nedavno smo uz pomoć prijatelja uzeli još neke osnovne stvari iz te kuće, šporet, garderobu i televizor. Moja posteljina i jorgani su bili korišćeni. Moj frižider je on napunio da ja ne bih mogla da ga uzmem. Ta kuća nije bila Stelina, to je i zakonski dokazano. Znate li šta mi je palo gore i od tih batina? To što je rekao da sam u incestnoj vezi sa svojim sinom. Tu bljuvotinu mu nikad neću oprostiti. Ja se samo nadam da će on da odgovara za ono što je učinio. Ne može neko da se smeje i da uživa dok neko ispašta. Mene interesuje samo pravda. Ko će meni da nadoknadi sve ovo gde smo i šta smo, moje živce, moju bolest? Imam 63 godine i autoimunu bolest. Doživotno ću snositi posledice prebijanja. Moj Filip ima samo još mene. On je pre pet godina bio životno ugrožen, a i u toku ove godine je bio dva puta u bolnici u teškom stanju. Ja Kristijanu, i pored svega, ne želim loše. Neka je on živ i zdrav svojoj deci - zaključila je Nada uz suze za Kurir.

1/11 Vidi galeriju Kristijan Golubović pokazuje detalje Foto: Ilija Ilić

Rijaliti učesnik nam se nije javljao na pozive za komentar.

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Kurir.rs

Kristijan Golubović: