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Poznati srpski fudbaler Žarko Udovičić mogao bi da napravi veliki zaokret u životu i fudbalske terene zameni životom pred kamerama.

Kako Kurir saznaje, legendarni superligaški as dobio je ponudu za ulazak u „Elitu 10“, a nije isključeno da je prihvati i tako odmah po završetku profesionalne karijere započne novo poglavlje.

Udovičić je pre samo dva dana, 8. oktobra, objavio da završava igračku karijeru, čime je stavio tačku na više od dve decenije profesionalnog fudbala.

Iskusni defanzivac odlučio je da se povuče u 39. godini, a sada bi mogao da se nađe u potpuno drugačijem okruženju – pred kamerama najgledanijeg rijaliti programa u Srbiji.

1/7 Vidi galeriju Žarko Udovičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Iza njega je bogata fudbalska karijera. Počeo je u Moravi iz Katrge, a potom je nastupao za Slobodu iz Užica, Mladost iz Lučana, Napredak iz Kruševca i Novi Pazar.

Veliki deo karijere proveo je u Poljskoj, gde je nosio dresove Zaglebja iz Sosnovjeca, Lehije iz Gdanjska i Rakova iz Čestohove.

U Poljskoj je ostvario zapažene rezultate. Sa Lechijom je osvojio Superkup Poljske, dok je sa Rakovom stigao do trofeja u Kupu Poljske.

Ipak, najdublji trag u srpskom fudbalu ostavio je u Mladosti iz Lučana, čiji je dres nosio u dva navrata i za koju je 250 nastupa, uz 16 golova i 14 asistencija.

Kada je odlučio da završi karijeru, Udovičić se emotivnom porukom oprostio od fudbala, navodeći da je ponosan što je živeo svoj san i zahvalivši svima koji su mu pomogli na tom putu.

Ipak, kraj fudbalske karijere ne mora da znači i povlačenje iz javnosti. Prema saznanjima Kurira, na njegovu adresu stigla je ponuda za učešće u „Eliti 10“, a postoji mogućnost da je prihvati.

Da li ćemo nekadašnjeg fudbalera uskoro gledati u rijalitiju i kako će se snaći u potpuno novoj ulozi, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – Udovičić bi, posle više od 500 utakmica tokom karijere, mogao da započne novo životno poglavlje daleko od fudbalskog terena.

00:35 FK Partizan - Teleoptik Izvor: Kurir