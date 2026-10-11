PAO POLJUBAC PREKO OGRADE, SVE PUCA OD EMOCIJA! Ćerka Goce Tržan bodrila dečka fudbalera na utakmici, pa podelila nikad romantičniji trenutak
Lena Tržan, ćerka pevačice Goce Tržan, uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je na društvenim mrežama pokazala koliko je zaljubljena.
Iako svoju privatnost ne eksponira previše u javnosti, Lena Marinković nije odolela da sa pratiocima podeli romantičan trenutak sa svojim izabranikom, i to direktno sa fudbalskog stadiona.
Naime, Lena je sa tribina bodrila dečka Vukašina Jovanovića tokom utakmice, a nakon završetka meča usledila je scena koja je privukla pažnju na Instagramu.
Lena je preko zaštitne ograde poljubila mladog fudbalera, a ovaj trenutak objavila je na svom Instagram profilu.
Goca Tržan: "Moj život jeste moje dete"
Inače, nedavno se Goca Tržan prisetila Leninog odrastanja i toga kako ju je svuda vodila sa sobom i hranila u bekstejž.
- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:
- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je ona.