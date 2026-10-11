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Lena Tržan, ćerka pevačice Goce Tržan, uživa u ljubavi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, a sada je na društvenim mrežama pokazala koliko je zaljubljena.

Iako svoju privatnost ne eksponira previše u javnosti, Lena Marinković nije odolela da sa pratiocima podeli romantičan trenutak sa svojim izabranikom, i to direktno sa fudbalskog stadiona.

Lena Tržan Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Lena je sa tribina bodrila dečka Vukašina Jovanovića tokom utakmice, a nakon završetka meča usledila je scena koja je privukla pažnju na Instagramu.

Lena je preko zaštitne ograde poljubila mladog fudbalera, a ovaj trenutak objavila je na svom Instagram profilu.

Lena Tržan Foto: Printscreen/Instagram

Goca Tržan: "Moj život jeste moje dete"



Inače, nedavno se Goca Tržan prisetila Leninog odrastanja i toga kako ju je svuda vodila sa sobom i hranila u bekstejž.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana: