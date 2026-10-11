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Pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević oglasila se iz Amerike i u svom prepoznatljivom stilu žestoko prokomentarisala najnovija dešavanja u Beloj kući, kao i turbulentan ljubavni život svoje rivalke Aneli Ahmić.

Nakon pobede u "Eliti 9" i otvaranja nove sezone rijalitija sa Željkom Mitrovićem, Stanija Dobrojević otputovala je u Majami odakle pomno prati dešavanja u Eliti 10.

Povodom ljubavnih rotacija Aneli Ahmić — koja je prvo bila u vezi sa Filipom Đukićem, a potom ubrzo ušla u odnos sa Filipom Carem — Stanija je dala žestok komentar.

Dobrojevićeva se najpre dotakla prošle sezone i nadimka koji je dala svojoj rivalki.

- Lavica moja nikako da prežali što sam je pobedila! A znate šta je nju najviše zabolelo? Onaj trenutak kad sam otkrila čuveni štek i proglasila je 'štek mamom'! E, tu je nastao haos! Toliko se nervirala, i ona i njena podrška koja mi nije dala mira! A gde su sad ti ljudi? Evo ih, pišu mi na Instagramu: 'Bravo, Stanija, neka si pobedila! Ti si jedina zaslužila pobedu!' Pa dobro jutro, ljudi.

"Glumila veliku mamu, moralnu gromadu"

U nastavku je bez dlake na jeziku prokomentarisala brze ljubavne preokrete u rijalitija.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- A naša Lavica? Glumila veliku mamu, moralnu gromadu, nije se sezona ni završila, ona već vodi malenu da upozna Štek Hello Kitty Đukića?! A nova sezona tek počela, prvo Đukić, sad već Filip Car! Pa čekajte, ljudi, polako, da pohvatamo radnju! A zamislite tek ovaj ljubavni ringišpil! Da su bivša žena i sadašnja devojka mog bivšeg dragog imale odnose i sa Filipom Carem, i sa Đukićem, i sa Janjušem! I sve to javno, na televiziji, pred milionima gledalaca! Pa ja ne znam kako se taj čovek ujutru probudi i pohvata ko je kome šta.

Na kraju, pobednica "Elite 9" poručila je da sa uživanjem posmatra razvoj situacije iz Majamija.

- Da vam kažem, Filip i Aneli su mi trenutno najzanimljiviji! Tek što smo ispratili jednu veliku štek ljubav, već nam serviraju novu, još veću, sudbinsku! Udobno sam se smestila i jedva čekam da vidim dokle će ova filmska romansa da dogura! A Anelinoj podršci poručujem: Ja sam svoju krunu uzela, a vama ostavljam štek mamu i kokice za novu dramu! Ljubim vas iz Majamija, vaša pobednica.

Oglasila se Grofica

Povodom dešavanja u "Eliti" oglasila se i Anelina majka Jasmina Ahmić Grofica, koja je vidno umorna od ćerkinih ljubavnih turbulencija kratko poručila: "Neću ništa da komentarišem. Samo ću vam jedno reći, neka radi šta hoće. Ništa vam više neću reći. Bolesna sam, ne želim da komentarišem...".