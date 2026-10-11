KRSTIĆ OKO VRATA, A NA NJEMU SAMO JEDNO IME! Anastasija Ražnatović se oglasila iz Španije, emotivan detalj privukao svu pažnju (FOTO)
Anastasija Ražnatović, ćerka folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, uživa u porodičnom životu u Španiji sa suprugom Nemanjom Gudeljom i njihovim sinom Ilijanom. Mlada pevačica sada je podelila snimak iz svog doma, a jedan detalj posebno je privukao pažnju.
Anastasija Ražnatović se nakon udaje za fudbalera Nemanju Gudelja povukla iz javnog života i posvetila porodici, ali sa pratiocima na Instagramu povremeno deli trenutke iz svakodnevice.
Ovoga puta oglasila se iz spavaće sobe, gde se snimala dok je ležala u krevetu i pevala. Iako je bila u potpuno opuštenom izdanju, pažnju je privukao nakit koji je nosila oko vrata. Naime, Anastasija je imala lančić sa krstićem i imenom svog sina Ilijana, čime je pokazala koliko joj znači majčinstvo i koliko je vezana za naslednika.
Ovaj detalj posebno je zanimljiv jer Anastasija, iako povremeno objavljuje porodične fotografije, nastoji da intimne trenutke sa suprugom i detetom sačuva daleko od očiju javnosti.
Sinu dali ime sa posebnim značenjem
Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj postali su roditelji 15. jula ove godine, kada je u Sevilji na svet došao njihov sin Ilijan. Dečak je na rođenju imao 3.600 grama, a srećni roditelji odabrali su ime kojem se pripisuje značenje „onaj koji pripada Bogu“.
Dolazak naslednika doneo je veliku radost porodicama Ražnatović i Gudelj, a posebno emotivan bio je Nemanjin otac Nebojša, koji je javno govorio o tome koliko ga je rođenje unuka usrećilo.
Ljubav krunisali brakom
Ljubavna priča Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja počela je 2022. godine, a njihova veza od samog početka izazivala je veliko interesovanje javnosti. Zbog fudbalerovih profesionalnih obaveza, Anastasija je sve češće boravila u Sevilji, gde su kasnije izgradili zajednički dom.
Za razliku od velikih slavlja po kojima je poznata porodica Ražnatović, Anastasija i Nemanja odlučili su da svoju ljubav ozvaniče daleko od velike medijske pompe.
Građansko venčanje organizovano je 28. maja 2023. godine u porodičnoj vili na Dedinju, dok su crkveno venčanje obavili 14. jula iste godine.
Zanimljivo je da su treću godišnjicu crkvenog venčanja proslavili samo dan pre nego što su postali roditelji. Anastasija je tada suprugu uputila emotivnu poruku, ističući ljubav i bliskost koju dele, a već narednog dana njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana.