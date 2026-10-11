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Anastasija Ražnatović, ćerka folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, uživa u porodičnom životu u Španiji sa suprugom Nemanjom Gudeljom i njihovim sinom Ilijanom. Mlada pevačica sada je podelila snimak iz svog doma, a jedan detalj posebno je privukao pažnju.

Anastasija Ražnatović se nakon udaje za fudbalera Nemanju Gudelja povukla iz javnog života i posvetila porodici, ali sa pratiocima na Instagramu povremeno deli trenutke iz svakodnevice.

Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Ovoga puta oglasila se iz spavaće sobe, gde se snimala dok je ležala u krevetu i pevala. Iako je bila u potpuno opuštenom izdanju, pažnju je privukao nakit koji je nosila oko vrata. Naime, Anastasija je imala lančić sa krstićem i imenom svog sina Ilijana, čime je pokazala koliko joj znači majčinstvo i koliko je vezana za naslednika.

Ovaj detalj posebno je zanimljiv jer Anastasija, iako povremeno objavljuje porodične fotografije, nastoji da intimne trenutke sa suprugom i detetom sačuva daleko od očiju javnosti.

Sinu dali ime sa posebnim značenjem

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj postali su roditelji 15. jula ove godine, kada je u Sevilji na svet došao njihov sin Ilijan. Dečak je na rođenju imao 3.600 grama, a srećni roditelji odabrali su ime kojem se pripisuje značenje „onaj koji pripada Bogu“.

Dolazak naslednika doneo je veliku radost porodicama Ražnatović i Gudelj, a posebno emotivan bio je Nemanjin otac Nebojša, koji je javno govorio o tome koliko ga je rođenje unuka usrećilo.

Ljubav krunisali brakom

Ljubavna priča Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja počela je 2022. godine, a njihova veza od samog početka izazivala je veliko interesovanje javnosti. Zbog fudbalerovih profesionalnih obaveza, Anastasija je sve češće boravila u Sevilji, gde su kasnije izgradili zajednički dom.

Za razliku od velikih slavlja po kojima je poznata porodica Ražnatović, Anastasija i Nemanja odlučili su da svoju ljubav ozvaniče daleko od velike medijske pompe.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Građansko venčanje organizovano je 28. maja 2023. godine u porodičnoj vili na Dedinju, dok su crkveno venčanje obavili 14. jula iste godine.