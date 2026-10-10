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Privatni život pevačice Marije Mikić već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti. Pevačica se nedavno razvela od supruga Jovana Pantića, sa kojim ima dvoje dece.

Marija je nakon duge i teške borbe na svet donela ćerku Đurđu, a samo mesec dana nakon prvog porođaja saznala je da je ponovo u drugom stanju. O tom neobičnom životnom periodu svojevremeno je otvoreno govorila, ne krijući koliko joj je vremena bilo potrebno da prihvati novu situaciju.

1/7 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Đurđa će sada četiri meseca, a ja sam u trećem mesecu trudnoće, mi smo čudo medicine. Nisam bila spremna, nije mi dolazilo do glave, dok nisam počela da sagledavam situaciju i pričam sa ljudima oko sebe. Neću biti obična mama koja će razmaziti svoju jedinicu, pa dobiti drugo dete nakon nekoliko godina. Ovo naše nije normalno, ali Bog ti da samo ono što možeš da izdržiš, bilo to lepo ili ružno – rekla je tada pevačica, a potom je govorila i o svojoj reakciji kada je ugledala pozitivan test.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: Nenad Kostić

– Ne obazirem se na komentare, ljudi puno sebi daju za pravo. Joca i ja znamo kroz šta smo prošli da bi Đurđa došla na svet. Nismo mislili da drugo može tako lako, bez šake lekova, očigledno da je Bog hteo drugačije, desilo se, najsrećniji smo na svetu. Stvarno nisam verovala, Joca mi je kupio test i otišla sam u drugu sobu, za Đurđu sam se tresla i čekala, sada sam samo izašla iz sobe i on se vratio sa testom i čestitao mi, nisam mu verovala dok nisam uzela test u ruke.

Inače, Marija je pre prve trudnoće imala dva spontana pobačaja i to joj je veoma teško palo.

"Zaista im želim svu sreću"

1/9 Vidi galeriju Kuća Marije Mikić Foto: Prinscreen/Instagram

Pevačica Marija Mikić progovorila je nedavno o vezi svog bivšeg supruga Jovana Pantića i odbojkašice Maje Ognjenović. Pevačica je sa njim dobila dvoje dece sa kojima je ona nakon razvoda ostala da živi u vili na Bežanijskoj kosi od 500.000 evra.

Iako je bila uzdržana, Mikićeva je novom paru javno poželela svu sreću i istakla da niko na svetu ne zaslužuje da bude sam.

Pevačica je takođe stavila tačku na čaršijska nagađanja, jasno naglasivši da se od Jovana nije razvela zbog treće osobe.

- Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je ona.

Na pitanje da li joj smeta što Jovana Pantića mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

- To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe - poručila je Mikićeva za "Telegraf".