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Stefani Grujić ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama pokazala raskošan poklon koji je dobila od supruga Zorana, koji se trenutno nalazi iza rešetaka. Iako su fizički razdvojeni, njen partner je pronašao način da je iznenadi i obraduje, a ona nije krila koliko ju je njegov gest dirnuo.

Foto: Preentscreen Instagram

Naime, Stefani je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koja je odmah izazvala brojne reakcije. Dok njen suprug boravi u zatvoru, ona je dobila romantično iznenađenje koje je privuklo pažnju ne samo zbog svoje raskoši već i zbog emotivne poruke koja ga je pratila.

Na fotografiji se vidi kako Stefani pozira na ulici, dok su ispred nje poređani brojni pokloni. Posebno se izdvaja ogroman cvetni aranžman u obliku srca, sastavljen od crvenih i roze ruža, a tu su i plišane igračke, kesa poznate parfimerije, kao i koverta sa rukom ispisanom porukom.

"Ljubav je naša istina!"

1/5 Vidi galeriju Vest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog sumnje u otmicu i postojanje improvizovane prostorije za mučenje odjeknula je javnošću. Dodatnu pažnju privukla je informacija da se među uhapšenima nalazi i Zoran, verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić. Foto: Printscreen, Printscree

Stefani nije želela da sakrije sreću, pa je uz fotografiju uputila emotivnu poruku suprugu, jasno stavivši do znanja koliko joj njegova pažnja znači u trenucima kada nisu zajedno.

"Moj čovek je pronašao način da i iza svih ovih zidova bude uz mene. I zato sam ponosna na njega, na nas i na ljubav koja ne odustaje ni kada je najteže. Nije moja sreća u tome što mi je posvetio reči, već u tome što iza tih reči stoji čovek koji mi znači ceo svet. Ljubavi moja volim te, ljubav je naša istina! Moje najmilije i najbolje! - napisala je Stefani.

Iznenađenje izazvalo brojne reakcije

Njena objava ubrzo je privukla pažnju pratilaca, koji su komentarisali romantičan gest njenog supruga, ali i način na koji par održava odnos uprkos razdvojenosti.

Iako ih trenutno dele zatvorski zidovi, Stefani je svojom objavom pokazala da joj suprugova pažnja mnogo znači, a raskošni pokloni i emotivna posveta postali su glavna tema među njenim pratiocima.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Zoran uspeo da organizuje ovakvo iznenađenje iako nije na slobodi, a Stefani je jasno poručila da veruje u njihovu ljubav i zajedničku budućnost.

Zoran uhapšen u akciji španske policije

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Podsetimo, Zoran N. je uhapšen u akciji španske policije zajedno sa još šestoricom državljana Srbije. Prema pisanju medija, reč je o slučaju koji se istražuje zbog sumnje na otmicu i zlostavljanje. Stefani je prethodno potvrdila hapšenje svog supruga, ali je naglasila da veruje u njegovu nevinost i da neće komentarisati druge navode iz javnosti.

Pre ovog događaja, Stefani je o svom suprugu uvek govorila u superlativu. Oboje imaju decu iz prethodnih veza – Zoran ima dete, dok Stefani ima sina. Kako je ranije isticala, roditeljstvo ih je dodatno povezalo, a posebno joj je bilo važno to što je Zoran lepo prihvatio njenog sina.