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Dejan Dragojević emotivnom objavom posvećenom majci Biljani privukao je veliku pažnju javnosti, a nedugo zatim na društvenim mrežama oglasila se i njegova bivša supruga Dalila Dragojević. Njena poruka iz Amerike pokrenula je nagađanja o tome kome je zapravo namenjena.

Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević javno je uputio izvinjenje majci Biljani, sa kojom godinama nije bio u dobrim odnosima. Povodom njenog rođendana objavio je emotivnu čestitku u kojoj se osvrnuo na svoje ranije postupke i period tokom kojeg nisu razgovarali.

Poznato je da su majka i sin čak pet godina bili u sukobu, a Dejanovo javno pokajanje ponovo je skrenulo pažnju na njihove porodične odnose.

Dalila Dragojević
Dalila Dragojević Foto: Printsceen/Instagram

Međutim, ubrzo nakon njegove objave na Instagramu se oglasila i Dalila Dragojević, koja već izvesno vreme živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dalila zaintrigirala objavom

Dalila je sa pratiocima podelila poruku koja je privukla pažnju zbog neobičnog sadržaja.

– Kad ti je loše, samo se seti da postoje ljudi koji su napravili lažni profil zbog tebe – napisala je ona.

Iako je objava usledila nakon Dejanovog emotivnog obraćanja majci, Dalila nije navela kome su njene reči upućene. 

Započela novi život u Americi

Podsetimo, nakon burnog razvoda od Dejana Dragojevića, koji je bio jedna od glavnih tema tokom njihovog učešća u rijalitiju „Zadruga“, Dalila je odlučila da promeni život iz korena.

Preselila se u Ameriku, gde je započela novo životno poglavlje, a na društvenim mrežama povremeno pokazuje kako izgleda njena svakodnevica preko okeana. U vezi je sa mlađim Crnogorcem, s kojim često putuje po Americi. 

Mediji su spekulisali da nedeljno zarađuje i do 10.000 evra, a nedavno se na Instagramu pohvalila i luksuznim automobilom.

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