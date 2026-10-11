Slušaj vest

Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović i svastika Veljka Ražnatovića, ponovo je privukla pažnju provokativnim fotografijama sa egzotičnog odmora. Atraktivna brineta pokazala je zanosnu figuru u minijaturnom bikiniju, ali i muškarca sa kojim uživa u ljubavi, čiji identitet i dalje vešto skriva od javnosti.

Nataša već danima uživa na Tajlandu, odakle redovno objavljuje fotografije i snimke koji privlače pažnju njenih pratilaca. Na jednoj od fotografija Nataša pozira u zlatnom bikiniju koji je istakao njene obline, dok je iza nje zagrlio misteriozni muškarac, čije telo prekrivaju brojne tetovaže.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen/Instagram

Njih dvoje nasmejani poziraju na peščanoj plaži, a Nataša je i ovog puta pronašla način da sačuva identitet svog izabranika. Preko njegovog lica postavila je veliko plavo srce, pa je pratiocima ponovo uskratila priliku da vide kako izgleda muškarac koji je osvojio njeno srce.

Posebnu pažnju privukla je i druga objava, na kojoj Rodićeva pozira sama, u istom kupaćem kostimu, sa naočarima za sunce i neobičnom braon kapom. U prvi plan istakla je bujni dekolte i vitku figuru, a fotografija je nastala na plaži Lamai, na ostrvu Koh Samui.

Dečko je obradovao ružama

Podsetimo, Nataša već neko vreme uživa u ljubavi sa muškarcem čiji identitet ne želi da otkriva. Tokom njihovog boravka na Tajlandu pokazala je i romantično iznenađenje koje joj je partner priredio. On ju je obradovao velikim buketom crvenih ruža, nakon čega su uživali u večeri uz morske specijalitete i vino.

1/5 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen Instagram

Na društvenim mrežama ranije je objavila i zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku:

– Moje omiljeno mesto uvek će biti pored tebe.

Iako je očigledno da ne želi da krije svoju zaljubljenost, Nataša i dalje pažljivo bira koliko će detalja o partneru otkriti javnosti.

Vodi sopsteni biznis, a novac ulaže u nekretnine

Inače, Nataša Rodić, najstarija od tri sestre Rodić, već godinama privlači pažnju javnosti, kako zbog poznatih zetova, tako i zbog svog privatnog života.

Njena sestra Bogdana udata je za Veljka Ražnatovića, sina Svetlane Cece Ražnatović, dok je Bojana supruga Mirka Šijana.

Za razliku od sestara, Nataša još nije stala na ludi kamen.

Pored toga što uživa u putovanjima, Nataša se posvetila i privatnom poslu. Pokrenula je biznis sa burgerima, a kupila je i četiri garsonjere u blizini Hrama Svetog Save u Beogradu, koje planira da izdaje.