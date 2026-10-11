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Kažu da je pas čoveku najbolji prijatelj, a upravo zato se mnogi vlasnici pasa susreću sa ogromnom boli nakon što njihov ljubimac ugine. Kroz tu tugu sada prolazi i naš bokser Veljko Ražnatović koji se oprostio od svog voljenog psa.

Ražnatović je na Instagramu saopštio tužne vesti uz emotivnu poruku, a ispod objave našle su se reči pune podrške Veljkovih pratilaca.

- Srešćemo se ponovo prijatelju moj, ali ne još - napisao je bokser ispod nešto starije fotografije na kojoj je njegov pas u zagrljaju sina Željka.

Foto: Printscreen/Instagram

Porodični život sa životinjama

Inače, Veljko i njegova porodica svoje vreme u Titelu provode na imanju sa velikom farmom, a bokser je nedavno pokazao šta sve tamo poseduje. Konji, ovce, svinje, krave, je sve ono što Veljko čuva na svom imanju, a sve to pokazao je svojim pratiocima na Instagramu dok je kroz imanje šetao sa svojom suprugom.

1/4 Vidi galeriju Veljko pokazao Farmu Foto: Printscrean

Na velikom imanju ima dovoljno prostora za porodični život, ali i za brojne životinje, dok Veljko veliki deo vremena provodi upravo u prirodi. Kako je ranije isticao, takav način života doneo mu je mir i rutinu koju u Beogradu nije imao.

- Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno – mala bara puna krokodila, što bi se reklo. Sve što može da te sačeka, ako pobediš, doći će na naplatu na jedan ili drugi način - govorio je Veljko Ražnatović.

U gostovanju u "Laganom podkastu", Veljko se osvrnuo i na svoju mladost i poroke koje je ostavio iza sebe.

- Kao klinac sam bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet, trošio sam ogromne pare na muziku. Na vreme sam video sve što Beograd pruža - priznao je on.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

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