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Muzička zvezda Dragana Mirković sinoć je održala spektakularan koncert u Beču, i još jednom pokazala zbog čega decenijama nosi titulu jedne od najvoljenijih pevačica sa naših prostora. Veče ispunjeno emocijama, bezvremenskim hitovima i neverovatnom energijom pretvorilo se u istinski muzički spektakl koji će publika još dugo pamtiti.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

Doputovali iz svih krajeva Austrije zbog nje

Da ljubav prema Dragani ne poznaje granice, najbolje govori činjenica da su njeni obožavaoci doputovali iz svih krajeva Austrije, ali i brojnih drugih evropskih zemalja, samo kako bi uživali u glasu žene uz čije su pesme odrastale generacije. Od prvih taktova njenih velikih hitova atmosfera je bila na vrhuncu, a publika je horski pevala sa svojom miljenicom, stvarajući prizore prepune emocija.

Ipak, ovaj koncert imao je posebno značenje i za samu Draganu. Iako je tokom svoje višedecenijske karijere nastupala širom sveta i osvajala srca miliona ljudi, Beč za nju zauzima posebno mesto. Upravo u austrijskoj prestonici živi više od dve decenije, zbog čega ovaj grad s ponosom smatra svojim domom. Zato svaki susret sa publikom u Beču za nju predstavlja mnogo više od običnog nastupa.

Nastao pravi delirijum

Jedan od najemotivnijih, ali i najuzbudljivijih trenutaka večeri dogodio se kada je Dragana odlučila da siđe sa bine i priđe svojoj publici. U tom trenutku nastao je pravi delirijum! Svi su želeli da joj priđu, dodirnu je, zagrle i zabeleže uspomenu sa svojom omiljenom pevačicom, dok je Dragana još jednom pokazala da između nje i ljudi koji je vole ne postoje nikakve barijere.

02:56 Dragana Mirković Izvor: Privatna arhiva

Upravo ta neposrednost, iskrenost i ogromna ljubav prema publici ono su što Draganu izdvaja na muzičkoj sceni već decenijama. Iako iza sebe ima karijeru o kakvoj mnogi mogu samo da sanjaju, nikada nije izgubila bliskost sa ljudima koji su je sve ove godine pratili i podržavali. Naprotiv, svaki njen koncert potvrđuje da je ta veza iz godine u godinu sve snažnija.

Sinoćnji spektakl u Beču bio je još jedan dokaz da Dragana Mirković nije samo velika muzička zvezda, već umetnica koja je svojim pesmama, emocijom i ljudskošću zauzela posebno mestou srcima publike širom sveta. A sudeći po prizorima sa koncerta, ljubav između Dragane i njene publike zaista je neraskidiva.

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