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Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović, koji je veliku popularnost stekao i u Srbiji, našao se na meti brojnih kritika nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom u jednom baru peva pesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.

Kako se piše u domaćim medijima, hrvatski pevač je u Srbiji navodno ostvario bruto prihod od oko 1.470.000 evra od koncerata u Srbiji, dok se njegova lična zarada procenjuje na iznos između 200.000 i 500.000 evra

Foto: Printscreen Instagram

Snimak je izazvao burne reakcije, s obzirom na to da se Tompson godinama povezuje sa kontroverznom političkom simbolikom i veličanjem ustaštva. Zbog toga su mnogi ovaj Jozinovićev potez dočekali sa negodovanjem, posebno imajući u vidu podršku koju je dobio od publike u Srbiji.

Javnost je besna

Međutim, ono što je dodatno razbesnelo deo javnosti jeste činjenica da se pevač nakon izbijanja afere nije oglasio. Nije dao objašnjenje, niti se obratio ljudima koji su razočarani njegovim postupkom, a osude na društvenim mrežama ne prestaju.

Na društvenoj mreži X srpski narod iskazuje veliko nezadovoljstvo zbog ovakvog nepoštovanja:

1/5 Vidi galeriju Srpski narod besan na Jakova Jozinovića: Komentari na X-u Foto: Printscreen X

"Hrani pseto da te ujede! Eto, to vam je Jakov Jozinović... Zaslužio je zabranu ulaska u Srbiju, pa mami kući nek peva Tomsona"

"Dan kad je sahranjena karijera Jakova Jozinovića"

"Može li država Srbija sad da zabrani ulazak Jakovu Jozinoviću jer peva Tompsona?"

"Gde su oni što su mu gurali pare u džep i išli na koncerte?"

"Šta je sledeće koncert Jakova u Sava Centru dok peva Tompsona i pokazuje ustaški pozdrav?"

1/4 Vidi galeriju Jakov Jozinović u Sava Centru Foto: Nemanja Janković, Promo/Sava Centar

Tekst sporne pesme

Dok je javnost razočarana, mladi pevač koji je stekao bogatstvo na srpskom narodu i dalje ćuti, a podsećanja radi, ovako ide tekst sporne pesme:

Kažu da sam lud, da je novo vreme

i da su prošli dani pesama za tebe

a meni tako dođe nakon čaše vina

I da ih pitam je l' to i vaša domovina

ti si rođen sine u vreme slobode

rasti da je braniš kad ti stari ode

Ref.

Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika

pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara

i Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara

je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala

to upitaj milo moje putem do Mostara

Ako ne znaš šta je bilo

Je l' moguće da ste zaspali na straži

zakletva barjaku da više ne važi

je l' moguće da ste zavezali oči

I ne čujete tuđe korake u noći

ti si rođen sine u vreme slobode

rasti da je braniš kad ti stari ode

1/14 Vidi galeriju - Foto: Printskrin, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Profimedia, Youtube prtscr / 01portal

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