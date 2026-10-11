OD SRPSKOG NARODA ZARADIO OKO 500.000 EVRA, A PEVA USTAŠKE PESME Javnost besna zbog poteza Jozinovića: "Hrani pseto da te ujede!"
- Jakov Jozinović našao se na meti kritika nakon snimka na kom u baru peva Tompsonovu pesmu 'Ako ne znaš šta je bilo'.
- U domaćim medijima navodi se da je u Srbiji ostvario oko 1,47 miliona evra bruto prihoda, a lična zarada mu se procenjuje na 200.000 do 500.000 evra.
Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović, koji je veliku popularnost stekao i u Srbiji, našao se na meti brojnih kritika nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom u jednom baru peva pesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.
Kako se piše u domaćim medijima, hrvatski pevač je u Srbiji navodno ostvario bruto prihod od oko 1.470.000 evra od koncerata u Srbiji, dok se njegova lična zarada procenjuje na iznos između 200.000 i 500.000 evra
Snimak je izazvao burne reakcije, s obzirom na to da se Tompson godinama povezuje sa kontroverznom političkom simbolikom i veličanjem ustaštva. Zbog toga su mnogi ovaj Jozinovićev potez dočekali sa negodovanjem, posebno imajući u vidu podršku koju je dobio od publike u Srbiji.
Javnost je besna
Međutim, ono što je dodatno razbesnelo deo javnosti jeste činjenica da se pevač nakon izbijanja afere nije oglasio. Nije dao objašnjenje, niti se obratio ljudima koji su razočarani njegovim postupkom, a osude na društvenim mrežama ne prestaju.
Na društvenoj mreži X srpski narod iskazuje veliko nezadovoljstvo zbog ovakvog nepoštovanja:
"Hrani pseto da te ujede! Eto, to vam je Jakov Jozinović... Zaslužio je zabranu ulaska u Srbiju, pa mami kući nek peva Tomsona"
"Dan kad je sahranjena karijera Jakova Jozinovića"
"Može li država Srbija sad da zabrani ulazak Jakovu Jozinoviću jer peva Tompsona?"
"Gde su oni što su mu gurali pare u džep i išli na koncerte?"
"Šta je sledeće koncert Jakova u Sava Centru dok peva Tompsona i pokazuje ustaški pozdrav?"
Tekst sporne pesme
Dok je javnost razočarana, mladi pevač koji je stekao bogatstvo na srpskom narodu i dalje ćuti, a podsećanja radi, ovako ide tekst sporne pesme:
Kažu da sam lud, da je novo vreme
i da su prošli dani pesama za tebe
a meni tako dođe nakon čaše vina
I da ih pitam je l' to i vaša domovina
ti si rođen sine u vreme slobode
rasti da je braniš kad ti stari ode
Ref.
Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika
pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika
pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika
ako ne znaš milo moje, upitaj heroje
Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara
i Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara
je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala
to upitaj milo moje putem do Mostara
Ako ne znaš šta je bilo
Je l' moguće da ste zaspali na straži
zakletva barjaku da više ne važi
je l' moguće da ste zavezali oči
I ne čujete tuđe korake u noći
ti si rođen sine u vreme slobode
rasti da je braniš kad ti stari ode
BONUS video: