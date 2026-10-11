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Pevačica Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, retko govori o svom privatnom životu, a posebno o detinjstvu koje, kako priznaje, nije bilo ni malo lako.

Ipak, u jednoj od svojih iskrenijih ispovesti, nedavno je otvorila dušu i otkrila detalje koji su mnoge iznenadili.

Otac ju je šišao na ćelavo kada bi dobila jedinicu

1/9 Vidi galeriju Sandra Afrika udarila na kolege i nazvala ih štekarama. Foto: ATA images, Instagram

Jedan od najupečatljivijih detalja iz Sandrine ispovesti odnosi se na kazne koje je dobijala tokom osnovne škole. Kako je otkrila, dok je majka brinula o tome gde se nalazi i sa kim provodi vreme, otac je bio mnogo strožiji i imao drugačiji pristup vaspitanju.

„Dok sam bila kod moje majke, mogla sam sve. Morala sam samo da joj kažem gde sam i sa kim, a na primer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo“, rekla je pevačica koja je u kasnijem razgovoru detaljnije je opisala da se to dogodilo više puta. Prema njenim rečima, takve kazne ponavljale su se tri ili četiri puta, zbog čega je na fotografijama iz osnovne škole često imala veoma kratku kosu.

– Uvek je koristio priliku kada mama nije tu da nas sačuva. Stvarno mislim da to nije način vaspitavanja dece, da ne možeš da uzmeš žensko dete zato što je dobilo keca u školi da ga ošišaš do glave. To nije bilo jednom. Bilo je više puta. Možda tri, četiri puta. Taman poraste kosa, on me ponovo ošiša. Gledam fotografije iz osnovne škole, večno mi kratka kosa, kao dečak da sam. U tom nekom smislu je bio prestrog, ne osuđujem ga. Nije se snašao u tom roditeljstvu, mislim da se uplašio tog momenta žensko dete šta ću sada, hajde sada da budem prestrog, jer nije se on drogirao, nije pio. Mamu nikada u životu nije udario, ne mogu da pričam nešto što nije istina – rekla je Sandra.

Govorila je i o fizičkom kažnjavanju

1/4 Vidi galeriju SANDRA AFRIKA U CENTRU GRADA BEZ BRUSHALTERA: Pevačica došla kod Raste na film i šokirala prisutne! Sve oči uprte u nju (FOTO) Foto: Stefan Stojanović MONDO

-Nikada nije dizao ruku na majku, ali na nas jeste i to je strašno. Tukao nas je redovno. Čak jednom, imala sam tri godine, ukrala sam jaja kod komšinice. Prešla sam žicu i ona je imala neke kokoške i ukrala sam. Videla sam jaje i samo sam ga donela kući i šta sad, ništa strašno. Možeš da objasniš, a možda i ne možeš da objasniš detetu od tri godine, stvarno ne znam da li je okej ili nije, a mislim da ne treba da uzmeš kabal od televizora tri puta da ga presaviješ i da time udaraš dete. Samo znam momenat kada je mamina prijateljica došla dok me je tukao i rekla: „Saša, šta radiš, ubićeš dete“, pitala ga je da li je normalan. Gde je on u tom zanosu i nju onako udario, gde je ženi na butini ostao od kabla ožiljak. Onda možeš da zamisliš kakva sam ja bila. Za mene je to preterano i mislim da nije normalno takvo vaspitavanje dece – bila je jasna pevačica.

Razvod roditelja pamti iz osnovne škole

-Jednog dana je majka spakovala oca i to je bio njihov kraj. Sećam se, bila sam uz nju tada. Bila sam tada četvrti ili peti razred osnovne škole. Bilo mi je teško da je gledam tada u tom trenutku i tim situacijama. Ona je donela odluku da on ode, ali ga je jako volela i bilo joj je teško. Tako da brat i sestra su bili jako mali oni su ’91 i ’92, ja sam ’98. U situacijama gde ona vadi slike njihove sa svadbe, kida ih, cepa ih, svaku moguću sliku zajedničku koju je imala ona je pocepala, sve je to prošlo u đubre. Od nerviranja joj je opadala kosa i tako razne neke stvari – bila je iskrena pevačica.

Ovako je Sandra izgledala:

1/11 Vidi galeriju Ovako je nekada izgledala Sandra Afrika Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin

Otac joj nije čestitao ni 18. rođendan

Jedan od detalja koji je Sandra posebno izdvojila jeste činjenica da otac nije održavao redovan kontakt sa njom i da joj, prema njenim rečima, nije čestitao ni punoletstvo. U intervjuu je istakla da joj nije bila potrebna materijalna pomoć, već da je želela da se otac javi, pozove je ili dođe da je vidi.

Odlučila da ga poseti kad je saznala da je bolestan

– Kada sam ga prvo videla, stvarno sam se isplakala kao niko i stvarno mi je bilo teško jer ga dugo godina nisam videla. Pre toga i onda, pogotovo ono stanje u kojem sam ga videla, bilo mi je katastrofa. Noge su mu bile kao moje ruke sada i ležao je tako, ne može čovek do WC-a da ode. Mislila sam da je gotov i da će umreti. Posle se izvukao koliko znam, ali od tada se nismo čuli - rekla je Sandra ranije za Scandal.