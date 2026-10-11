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Pevačica Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš otvoreno su govorili o najtežem životnom periodu. Oni su otvorili dušu o operaciji i borbi sa bolešću, pri čemu su otkrili kako su se kolege sa estrade ponašale prema njima u tim trenucima.

Kemiš je ispričao da je on bio glavna spona između pevačice i spoljnog sveta jer Zorica Brunclik ne koristi mobilni telefon. Kako je istakao, podrška kolega u tim teškim danima bila je ogromna.

1/7 Vidi galeriju JK i Zorica Brunclik Foto: Printscreen/TikTok

"Ona nema telefon i svi su mene zvali. Oni koji su blizu nama, a i oni koji nisu i koji su samo kolege. Nismo mi osetili da postoji neka mržnja kada je tako nešto u pitanju", otkrio je Kemiš.

Prijatna iznenađenja sa estrade

Zorica je priznala da ju je obim podrške iznenadio i da su se za njeno zdravlje raspitivali i oni sa kojima privatno nije bliska.

"Čak su me i iznenadili, pola planete zna da sam bila bolesna. Mnogo ljudi je zvalo i pisalo na mrežama. Ne samo jednom, zvale su i kolege sa kojima kafu nisam popila. Sa Nedom Ukraden nisam kafu popila, ona se za mene interesovala mnogo. Takođe Ana Bekuta me nije ispuštala, Emina Grbić, moja kuma Goca Šaulić, to se podrazumeva. Zlata Petrović, ma svi su me zvali", ispričala je pevačica.

Pored njih, Zorica je izdvojila i Halida Muslimovića, ali i svoju najbliskiju prijateljicu Jasnu Kočijašević.

"Ja imam prijateljicu s kojom sam duže prijatelj nego što sam sa Kemišem u braku. Jasna Kočijašević je neko ko je iz našeg sveta i sa njom se družim 45 godina", rekla je Zorica u emisiji „Premijera - vikend specijal“.

Zahvalnost svima koji su bili uz nju

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš Foto: Printscreen Pink

Iako je u najtežim trenucima bila fokusirana isključivo na svoje zdravlje i oporavak, pevačica je iskoristila priliku da uputi javnu zahvalnost svima koji su brinuli za nju.

"Halid Muslimović me je isto zvao... Znači mi to. Hvala svima koji su me zvali. Ja ga nisam pitala ko je zvao, bila sam usmerena na sebe u tom trenutku. Koristim priliku opet da se svima zahvalim", poručila je Zorica Brunclik koja je u pomenutoj emisiji istakla da su njeni najbliži od nje krili da ima rak.