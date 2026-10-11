Slušaj vest

Milena Kačavenda oglasila se iz Amerike i otkrila da je pred njom još jedan medicinski zahvat. Bivša zadrugarka trenutno sređuje vilicu, a kako je objasnila, reč je o starom problemu koji datira još od trenutka kada je, kako navodi, dobila hekler u glavu. Gornju vilicu je već sredila, a sada je došao red i na donju.

O ulaksu u Elitu 10

S druge strane, kada je reč o pregovorima za njen potencijalni ulazak u „Elitu 10“, Milena je otkrila da još uvek nije uspela da postigne dogovor.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink

- Pregovori su postojali, ali nismo postigli dogovor; ja sebe smatram rijaliti zvezdom, pokazala sam da mogu da držim rijaliti na leđima, da nisam nijednog trenutka posustala pred fizičkim kontaktom, borbena sam i svađam se, zato me ljudi i vole, jer sam bila iskrena u svemu što sam radila, bez obzira na to što su govorili da sam prevarant, folirant, da sam nekog izdala. Čuj, ja izdala Vanju Živić i Janjuša? To samo mogu u rijalitiju da prosipaju šuplje priče iz Nepričave. Ovde sam došla da napravim odstupnicu, da se vidim sa saradnicima sa kojima sam radila pre nego što sam ušla u rijaliti svet, imam priliku da krenem da radim, ovde se dobro zarađuje, kada je zanatski posao u pitanju. Ponuđeni su mi ugovori, ali ja imam operaciju vilice 23. oktobra i ja ću se vratiti u Srbiju. Tada ću i iskoristiti priliku da još jednom porazgovaram sa čelnicima. Ukoliko ne postignemo dogovor, ja se vraćam u Ameriku, pokrećem svoj biznis. Ako postignemo dogovor, na obostrano zadovoljstvo, ja sam spremna da uđem i mogu reći da sam nikad jača psihofizički - rekla je za jedne medije gotovo u dahu ona.

Onda, zašla je i u nešto veće detalje operacije koja je pred njom.

"Imala sam dvostruki prelom..."

1/12 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Pritnscreen, Petar Aleksić

- Operacija je neophodna, to je stari problem, kada sam dobila hekler u glavu. Sa desne strane sam imala dvostruki prelom vilice. Došlo je vreme kada moram donju vilicu da odradim, gornju sam odradila. Kod mene to nije klasična estetika, mora da se uradi vilica, nadograde kosti, pa tek onda implanti. Oporavljaću se sigurno 10 dana i biće prilike da ponovo sednem sa čelnicima "Pinka" i da popričam, pa ćemo videti, šta Bog da. Ili ću tamo ući sa privremenim zubima, pa da skupljamo zube kad urlamo ili ćemo nakon oporavka da se vratim za Ameriku; sad sam u punoj snazi i najboljim godinama. Sad mogu da radim još 10 godina "pun gas", pa ćemo videti da li je onda vreme za penziju - kazala je Kačavenda.

Kurir.rs/Blic