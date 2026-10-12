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Marija Šerifović svojom emotivnom objavom raznežila je pratioce na Instagramu.

Objavila je fotografiju sa sinom Mariom i napisala dirljive reči.

"Neke greške sam skupo platla"

- U životu sam napravila mnogo grešaka. Neke ispravila, neke skupo platila, a sa nekima ću zauvek živeti. Ali, otkako postoji on, znam jedno. Ne moram da budem savršena, ali moram da budem bolja. Svakog dana. I neće on učiti samo iz onoga što mu govorim, već iz onoga to u meni vidi - napisala je Marija.

Foto: Printscreen

Marija o svom ocu

Marija Šerifović ćerka je jedne od najpopularnijih pevačica na domaćoj estradnoj sceni Verice Šerifović. Otac joj je Rajko Šerifović, koji je preminuo prošle godine. Marija je retko pričala o svom ocu, ali u velikoj ispovesti koju je dala pre nego što je Rajko preminuo, otkrila ja neke detalje iz privatnog života svog oca.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je ‘Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako…’, a onda me je pogledao onako značajno ‘barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno’, u smislu i kontekstu da je iza sebe ostavio osobu kojom može da se ponosi kao ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - ispričala je Marija nedavo za Blic i dodala:

1/4 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Instagram/serifovic, Preentscreen/Youtube, Z.K.Munja

Problemi

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - govorila je.