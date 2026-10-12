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U duhu starih vremena, uz vanvremenske hitove, vrhunsku muziku i atmosferu za pamćenje, sinoć je svečano otvorena druga sezona kultnog restorana „Grčka kraljica“ u srcu Beograda, u Knez Mihailovoj ulici. Veče puno emocija, osmeha i dobre energije pretvorilo se u pravi spektakl, a za provod o kojem će se još dugo pričati pobrinuli su se popularni muzičari i brojna poznata lica.

Spektakularno otvaranje druge sezone „Grčke kraljice“ Foto: Stefan Vukašinović

Muzički sastav „OK bend“ podigao je goste na noge već prvim taktovima, a među prvima koji su zaigrali bile su proslavljena pevačica Neda Ukraden i omiljena TV voditeljka Suzana Mančić. Njima se ubrzo pridružio i legendarni Dragan Kojić Keba, pa je prizor na podijumu u trenu postao glavna atrakcija večeri.

Spektakularno otvaranje druge sezone „Grčke kraljice“ Foto: Stefan Vukašinović

Da atmosfera dostigne usijanje, pobrinuo se upravo Keba, koji je tokom večeri uzeo mikrofon i zapevao zajedno sa kolegom Goranom Gluhakovićem. Njihov nastup izazvao je oduševljenje prisutnih, dok su se nizali hitovi, a gosti uživali u pravom muzičkom spektaklu. Neda, Suzana i Keba pokazali su da za dobar provod nema granica, a njihovo raspoloženje i energija obeležili su veče koje je nadmašilo sva očekivanja.

Spektakularno otvaranje druge sezone „Grčke kraljice“ Foto: Stefan Vukašinović

Među brojnim zvanicama koje nisu želele da propuste otvaranje nove sezone jednog od najprepoznatljivijih gradskih restorana našli su se i književnica Vesna Dedić, Anđela Stojković i glumac Luka Raco, kao i brojni drugi ljubitelji dobre muzike i autentičnog beogradskog provoda.

Spektakularno otvaranje druge sezone „Grčke kraljice“ Foto: Stefan Vukašinović

Poznati gosti i ljubitelji kvalitetne muzike uživali su do kasno u noć, a odlična atmosfera nije promakla ni brojnim medijima koji su ispratili ovaj događaj. Snimci i fotografije ubrzo su preplavili društvene mreže, gde su se nizali komentari o sjajnom provodu i energiji koja je vladala u „Grčkoj kraljici“.

Spektakularno otvaranje druge sezone „Grčke kraljice“ Foto: Stefan Vukašinović

Ako je suditi po spektakularnom početku, druga sezona „Grčke kraljice“ donosi mnogo više od dobrog provoda – donosi povratak pravog gradskog duha, susrete poznatih lica i večeri u kojima se uživa u muzici, druženju i nezaboravnoj atmosferi.