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Jelena Karleuša prvi put je otvoreno govorila o svakodnevnom životu svoje starije ćerke Atine Tošić, koja je početkom oktobra napustila Srbiju i preselila se u Milano zbog studija.

Iako njeno školovanje koštalo čak 90.000 evra, pevačica je otkrila da naslednica u italijanskoj prestonici mode vodi prilično skroman život, deli stan sa cimerkom i na fakultet odlazi biciklom.

Odlazak Atine Tošić na studije u Italiju privukao je veliku pažnju javnosti, posebno nakon što se saznalo da je Jelena Karleuša otputovala sa ćerkom kako bi joj pomogla oko preseljenja i pronalaženja odgovarajućeg smeštaja.

Iako se u medijima nagađalo da će Atina živeti u luksuznoj nekretnini, pevačica je sada otkrila da su se odlučili za znatno praktičnije rešenje. Kako je ispričala u podkastu „Estradni leksikon“, stan nisu kupili, već iznajmili, a Atina troškove deli sa cimerkom.

- Ona ima cimerku s kojom deli troškove stana, mi smo stan iznajmili, nismo kupili nećemo da lažemo narod, jer, odakle nama te pare? - rekla je Jelena Karleuša.

1/5 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Mondo

- Ne, stan je iznajmljen, ona ima cimerku i delimo troškove.

Pevačica je naglasila i da njena naslednica, uprkos tome što dolazi iz poznate porodice, nema potrebu za luksuznim načinom života. Naprotiv, Atina se prilagodila studentskim obavezama i svakodnevici u Milanu, a za odlazak na fakultet koristi bicikl.

- Skromno, ide biciklom i tako - rekla je Jelena u podkastu „Estradni leksikon“.

Za školovanje navodno izdvojili 90.000 evra

Prema spekulacijama koje su se pojavile u javnosti, porodica je za Atinino školovanje izdvojila čak 90.000 evra, mada ovaj iznos nije zvanično potvrđen.



Poznato je da Duško Tošić ne štedi kada su njegove ćerke u pitanju, a svojevremeno se pisalo i da je za proslavu njihovih rođendana izdvojio oko 50.000 evra.

Podsetimo, Jelena Karleuša nedavno je govorila i o tome koliko joj teško pada činjenica da će Atina živeti daleko od porodice. Tom prilikom priznala je da je posebno zabrinuta za njenu bezbednost.

1/3 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen