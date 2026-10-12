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Voditeljka Sanja Marinković otkrila je da je njen sin Strahinja nedavno napustio porodični dom zbog obaveza i studija u Španiji. Osamostaljivanje naslednika voditeljki teško pada, te ne krije da svakodnevno brine za njega i navikava se na činjenicu da više nisu zajedno na dnevnom nivou.

"Prvi put se odvojio od mene"

Sanja Marinković je otkrila kako izgledaju njeni dani otkako se Strahinja odvojio od nje i otišao u inostranstvo.

- On se prvi put odvojio od mene, ali i od zajedničkog života, ali studira i lepo mu je i to je najvažnije. Iskreno, jako sam uplašena, stalno mu pišem, gde je, šta je, kako je, kada mi ne odgovori 30 minuta, ja napravim haos, ali on je dobar, vredan je, poslušan je i sada uči da bude sam - rekao je.

Foto: Printscreen

"Voli preduzetništvo i kreativne izazove"

Voditeljka je i ranije govorila o Strahinjinim planovima i oblastima koje ga privlače, naglašavajući da želi da mu pruži podršku dok istražuje svoje opcije:

- Strahinja je radoznao i energičan, voli preduzetništvo i kreativne izazove. Još istražuje koji fakultet bi studirao, ali jasno je da ga zanimaju oblasti koje spajaju inovaciju i praktičnost, komunikaciju i biznis. Trudiću se da ga podržim u svakom njegovom izboru - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Golišava Sanja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Printscreen TV Pink, Nemanja Nikolić

Iako joj odvojenost od sina teško pada, Sanja je svesna da je njegovo osamostaljivanje ključni deo odrastanja i građenja sopstvene budućnosti:

"Pustiti dete u svet nije lako, a verujem da smo mu dali krila koja će ga nositi gde god poželi", rekla je.

kurir/blic