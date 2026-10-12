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Dok su učesnici bili za crnim stolom zbog pisma Velikog šefa, Laura Prgomet otišla je u pab i plakala na sav glas.

Kada su došli njeni cimeri otkrila je šta joj najviše smeta.

"Kao da sam sa napornim dedom"

Nakon čitanja pisma Dača Virijević i Slađa Poršelina su došli kod nje, a ona se požalila na Lepog Miću sa kojim provodi vreme u pabu.

- Osećam se ovde kao da sam sa svojim napornim dedom, moj deda nije naporan, a ovde sam sa napornim dedom - plakala je Laura.

Nakon toga plakala je i vrištala jer Uroš nije hteo da joj da da jede.

- Ne mogu, treba mi privatnosti - plakala je Laura.

- Plači mala, plači - zapevao je Lepi Mića u prolazu.

- Jedi g*vna - dobacila je Laura.

Intimni odnos sa Carem

Laura je nedavno priznala detalje odnosa sa Filipom Carem i otkrila da su u spoljnjem svetu bili intimni.

- Ana, ono što svi nagađaju je Carev i moj se*s. To se desilo nakon Carevog i Anđelinog rođendana. Imali smo se*s, a Dača je znao. On se plaši da možda nisam ostala u drugom stanju, jer smo spavali bez zaštite - kazala je Laura.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Prgomet je tom prilikom priznala i da je zaljubljena.

- Ja sam zaljubljena u Đukića i smeta mi ova baba sa kojom se muva - rekla je Laura.