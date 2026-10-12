LAURA JECA I CVILI NA SAV GLAS Učesnica Elite van sebe, otkrila šta je dovodi do ludila: Osećam se ovde kao da sam sa svojim napornim dedom
- Laura Prgomet plakala je u pabu i požalila se cimerima da joj smeta Lepi Mića, kog je uporedila sa 'napornim dedom'.
- Kasnije je vrištala jer Uroš nije hteo da joj da hranu, uz poruku da joj treba privatnosti.
Dok su učesnici bili za crnim stolom zbog pisma Velikog šefa, Laura Prgomet otišla je u pab i plakala na sav glas.
Kada su došli njeni cimeri otkrila je šta joj najviše smeta.
"Kao da sam sa napornim dedom"
Nakon čitanja pisma Dača Virijević i Slađa Poršelina su došli kod nje, a ona se požalila na Lepog Miću sa kojim provodi vreme u pabu.
- Osećam se ovde kao da sam sa svojim napornim dedom, moj deda nije naporan, a ovde sam sa napornim dedom - plakala je Laura.
Nakon toga plakala je i vrištala jer Uroš nije hteo da joj da da jede.
- Ne mogu, treba mi privatnosti - plakala je Laura.
- Plači mala, plači - zapevao je Lepi Mića u prolazu.
- Jedi g*vna - dobacila je Laura.
Intimni odnos sa Carem
Laura je nedavno priznala detalje odnosa sa Filipom Carem i otkrila da su u spoljnjem svetu bili intimni.
- Ana, ono što svi nagađaju je Carev i moj se*s. To se desilo nakon Carevog i Anđelinog rođendana. Imali smo se*s, a Dača je znao. On se plaši da možda nisam ostala u drugom stanju, jer smo spavali bez zaštite - kazala je Laura.
Prgomet je tom prilikom priznala i da je zaljubljena.
- Ja sam zaljubljena u Đukića i smeta mi ova baba sa kojom se muva - rekla je Laura.