Zet čestitao tastu rođendan

Baki prekinuo kontakt sa Gagijem

- Nisam se video. Došao sam na dan, dva. Ja kad dođem u Beograd, uvek dođem nekim obavezama. Idem da vidim mamu, nju da ispoštujem, da porazgovaram sa njom. Ja inače zovem, kad se dogovorimo da se vidimo, da se čujemo. Niti sam ja ljut na nijednog od mojih iz familije, niti su oni ljuti na mene. Ako su ljuti, šta ću ja, to je njihovo, ali nema razloga da budemo ljuti - kaže on i ističe da je sa Gagijem izgubio kontakt.

- Sa Đoletom se čujem jedino od svih njih, sa ostalima slabo. Nemam neku komunikaciju. Ne znam zašto se izgubila komunikacija. Svako ima svoj pogled na to, ima pravo da živi i da se javi ako hoće, svako se javi kada oseća potrebu da treba da se javi i ne treba se ljutiti. Ako mislim da nije to, ja tu presečem. Izgubljene su vrednosti i ta komunikacija koja je glavno jelo na odnosu svega onoga u životu. I da si mi sestra i da si mi brat, ako vidim da ne možemo da funkcionišemo okej, “zdravo-zdravo” distanca mora da bude i samo javljanje. Što se tiče koncerata Gagi i ja nismo imali zajedno nastupe, samo Anabela. Jednom samo kad je bio u Banjaluci bilo je “Zdravo - zdravo, gde si brate” i to bi kraj. Otišao je u svoj hotel da spava umoran, dečko se nije naspavao. Nemam pojma. Nije više to to. Krivo mi je. Žao mi je što je tako, ali što da radim. Ne mogu ja da ispravljam krive Drine i da ja radim na nečemu što nemamo, ako nemamo isto razmišljanje. Nemamo iste mozgove. Žao mi je. Svako za sebe, pa neka fura brate. Niti sam ja dužan njemu, niti on meni da polaže račune.