SLAVLJE U PORODICI ĐOGANI! Luna uputila emotivnu poruku ocu, zet Marko Miljković iznenadio objavom: Evo kako je čestitao tastu rođendan (FOTO)
- U porodici Đogani slavi se rođendan Gagija Đoganija, a čestitke su mu javno uputili ćerka Luna i zet Marko Miljković.
- Luna je objavila fotografiju iz detinjstva i poručila ocu da mu želi zdravlje, sreću i mir.
- Marko je na Instagram storiju podelio zajedničku fotografiju sa tastom i kratko mu čestitao rođendan.
U porodici Đogani danas se slavi, a povodom rođendana Gagija Đoganija oglasili su se njegova ćerka Luna Đogani i zet Marko Miljković. Oboje su na društvenim mrežama uputili čestitke slavljeniku, a Markova objava privukla je posebnu pažnju.
Luna je na Instagramu podelila fotografiju iz detinjstva na kojoj je otac drži u naručju i uz nju mu uputila emotivne reči.
– Tata, srećan ti rođendan, da si mi živ i zdrav, srećan, nasmejan i u miru... Da uvek budeš naša pozitiva, volim te puno – napisala je Luna.
Zet čestitao tastu rođendan
Posebnu pažnju privukao je i Lunin suprug Marko Miljković, koji je na svom Instagram storiju objavio zajedničku fotografiju sa Gagijem Đoganijem.
Na fotografiji zet i tast poziraju nasmejani, obučeni u gotovo identične trenerke, a Marko je uz tri emotikona rakete kratko poručio:
– Srećan rođendan – napisao je Miljković i označio Gagijev Instagram profil.
Baki prekinuo kontakt sa Gagijem
Naime, Baki B3 je nedavno izjavio da je prekinuo kontakt sa Gagijem, dok sa ostalim članovima porodice slabo komunicira.
- Nisam se video. Došao sam na dan, dva. Ja kad dođem u Beograd, uvek dođem nekim obavezama. Idem da vidim mamu, nju da ispoštujem, da porazgovaram sa njom. Ja inače zovem, kad se dogovorimo da se vidimo, da se čujemo. Niti sam ja ljut na nijednog od mojih iz familije, niti su oni ljuti na mene. Ako su ljuti, šta ću ja, to je njihovo, ali nema razloga da budemo ljuti - kaže on i ističe da je sa Gagijem izgubio kontakt.
- Sa Đoletom se čujem jedino od svih njih, sa ostalima slabo. Nemam neku komunikaciju. Ne znam zašto se izgubila komunikacija. Svako ima svoj pogled na to, ima pravo da živi i da se javi ako hoće, svako se javi kada oseća potrebu da treba da se javi i ne treba se ljutiti. Ako mislim da nije to, ja tu presečem. Izgubljene su vrednosti i ta komunikacija koja je glavno jelo na odnosu svega onoga u životu. I da si mi sestra i da si mi brat, ako vidim da ne možemo da funkcionišemo okej, “zdravo-zdravo” distanca mora da bude i samo javljanje. Što se tiče koncerata Gagi i ja nismo imali zajedno nastupe, samo Anabela. Jednom samo kad je bio u Banjaluci bilo je “Zdravo - zdravo, gde si brate” i to bi kraj. Otišao je u svoj hotel da spava umoran, dečko se nije naspavao. Nemam pojma. Nije više to to. Krivo mi je. Žao mi je što je tako, ali što da radim. Ne mogu ja da ispravljam krive Drine i da ja radim na nečemu što nemamo, ako nemamo isto razmišljanje. Nemamo iste mozgove. Žao mi je. Svako za sebe, pa neka fura brate. Niti sam ja dužan njemu, niti on meni da polaže račune.