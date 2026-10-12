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Pevač Miroslav Tomašević Tomaš je preminuo juče, 11. oktobra u 54. godini.

Od muzičara su se na društvenim mrežama oprostili sugrađani iz Užica, koji su pritom podelili dirljive reči i otkrili vreme i mesto sahrane.

- Počivaj u miru, Tomaš. Tvoj glas, pesme i uspomene koje si ostavio živeće u srcima porodice, prijatelja i svih Užičana koji su te poznavali i voleli. Užice se oprašta od svog Tomaša, poznatog pevača i muzičara koji je svojim pesmama obeležio brojne trenutke i ostavio trag u životima mnogih ljudi - piše u objavi.

Kako su naveli, Tomaš će na večni počinak biti ispraćen sutra, u utorak, 13. oktobra, u rodnom gradu.