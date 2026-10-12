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Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, nastavlja da pruža podršku porodicama koje se suočavaju sa teškim životnim okolnostima. Ovoga puta posetio je Nikoliju, samohranu majku četvoro dece koja kao podstanar živi u Čačku, i svojim gestom uneo radost i nadu u njihov dom.



Željko Mitrović PInk media group Foto: screenshot YT/TV PINK





Nikolija Vučković, samostalno brine o četvoro maloletne dece u Čačku. Iza Nikolije su teški životni trenuci i bolna iskustva, ali uprkos svemu nije odustala od borbe za svoju decu. Najvažnije joj je da njeni mališani odrastaju u sigurnijem i srećnijem okruženju, a podrška Željka Mitrovića predstavlja značajan korak ka lakšoj svakodnevici.



Prilikom posete, Mitrović je upoznao mališane, razgovarao sa njima i obradovao ih poklonima u vidu najmodernijih igračaka, garderobe i slatkiša, trudeći se da im izmami osmehe i ulepša dan. Govoreći o Nikolijinoj životnoj borbi, Mitrović je istakao koliko je važno to što je uspela da prevaziđe izuzetno težak period i nastavi da se posvećeno brine o svojoj deci.

Željko Mitrović PInk media group Foto: screenshot YT/TV PINK





“Nadam se da će ovo bar malo ulepšati i poboljšati život ovoj dečici. Nikolija je majka koja je preživela svašta, da ne ulazimo u detalje zbog dece. Uspela je da savlada jedan jako težak životni period. Svaka čast! ”- poručio je Mitrović.



Posebno je naglasio da je detinjstvo jedan od najvažnijih perioda u životu svakog čoveka i da iskustva iz tog doba u velikoj meri oblikuju ličnost i budućnost dece.



„Najvažnije je da detinjstvo bude što lepše. Deca u detinjstvu grade svoje buduće ličnosti i, ako im to razdoblje bude lepo, biće bolji ljudi kada porastu.“ - istakao je Mitrović.

Željko Mitrović PInk media group Foto: screenshot YT/TV PINK

Kako je objasnio, upravo je želja da deci omogući srećnije odrastanje jedna od glavnih vodilja u njegovim humanitarnim aktivnostima.



Tokom posete Čačku, Mitrović je govorio i o dosadašnjim rezultatima akcije pomoći samohranim roditeljima. Kako je naveo, u Čačku i okolini postepeno se približavaju cilju da obiđu sve porodice kojima je ovakav vid podrške potreban.



„Mislim da polako dolazimo do broja porodica koje imaju samohrane majke ili očeve, što znači da je sve manje onih koje u ovoj regiji nismo obišli.“ - rekao je Mitrović. Ipak, njegova ambicija ne završava se na jednom gradu ili regionu. Mitrović je istakao da želi da pomoć stigne do samohranih roditelja širom Srbije.

Željko Mitrović PInk media group Foto: screenshot YT/TV PINK





„Doći će i dan kada ćemo, ja mislim, pomoći svim samohranim majkama i očevima na nivou cele Srbije. Ali polako...“ - poručio je vlasnik i direktor Pink Media Group.



Poseta Nikoliji Vučković i njenoj deci još je jedan primer podrške porodicama koje se svakodnevno bore sa brojnim izazovima. Iza svake takve priče stoje roditelji koji daju sve od sebe da svojoj deci obezbede bolju budućnost, a svaki znak pažnje i konkretna pomoć mogu da im olakšaju put ka mirnijem životu.



Željko Mitrović nastavlja svoju humanitarnu akciju sa jasnom porukom - da nijedno dete ne bi trebalo da bude uskraćeno za srećno detinjstvo i da podrška porodicama kojima je najpotrebnija treba da stigne do svakog dela Srbije. Promo