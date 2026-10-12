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U Crnom Blatu, prigradskom naselju u Tuzli, odrasla pevačica Sanja Maletić.

Pevačica tamo poseduje kuću na dva sprata sa privatnom garažom. U dvorištu je puno osušenog lišća i biljaka što je jasan pokazatelj da u njoj niko ne boravi.

Ovim povodom oglasila se Sanja Maletić, koja je otkrila da u toj kući ne živi još od 1992. godine.

- To je kuća mojih roditelja, sagrađena je 1979. godine, a ja ne živim u Tuzli još od 1992. Živim u Beogradu od tada, tako da u toj kući od tada više niko ne živi - rekla je pevačica.

Ona je progovorila o detinjstvu u Tuzli, ističući da nema na šta da se žali.

1/4 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Printscreen, Jakov Milošević

- Moj otac je čuveni tuzlanski profesor i verujte da smo mogli da priuštimo sebi sve. Ja nemam tužnu priču iz detinjstva. A komšije tamo su divni ljudi, samo što ima puno pridošlih, doseljenika koje niti poznajem, niti oni mene poznaju. Puno ljudi je prodalo kuće meni nepoznatim ljudima - priznala je Sanja Maletić.

Podsetimo, Sanja Maletić je jednom prilikom izjavila da nikako ne može da se pomiri s tim da je javnosti zanimljiviji nečiji donji veš ili lupetanja gluposti od pravih vrednosti.

- Boli me što niko ne primeti i ne zaključi: "Čuj, ova žena ima nekad i nešto pametno da kaže! Daj da vidimo gde i kako živi!" Slatko bih pokazala svoj špajz da vide ljudi koliko sam zimnice ostavila. Rado bih otvorila vrata svoje kuće u Tuzli koja nije nikakva ekskluziva od koje normalnom čoveku zastaje dah. Ali, u mojoj kući se svako oseća prijatno. Što neko ne slika moju biblioteku, moje knjige, moje slike? Time čovek može da se pohvali, a ne donjim vešom - izjavila je jednom prilikom Sanja Maletić.

Pevačica, je podsetimo postala majka u 52. godini.

Kurir/Telegraf