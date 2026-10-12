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Pevač Boban Rajović najavio je svoj prvi veliki solistički koncert u Beogradu, koji će održati 16. decembra u Plavoj dvorani Sava centra.

Na konferenciji za medije govorio je o pripremama, kolegama sa estrade, ali i otkrio da ga za 26 godina karijere nijedan pevač nije pozvao da bude gost na koncertu u Beogradu.

Prvi veliki koncert u Beogradu

Iako iza sebe ima brojne hitove i velike nastupe širom regiona, Boban Rajović tek sada će održati prvi veliki solistički koncert pred beogradskom publikom. Pevač je na konferenciji za medije priznao da je dugo čekao pravi trenutak, ali i samouvereno najavio spektakl kakav, prema njegovim rečima, publika u Sava centru još nije videla.

– Pun sam sebe, pun samopouzdanja. Kad sam ušao ovde, ja već unapred znam da će to da bude vrhunski, da ne kažem razvaljivanje. Tako da, opušten sam potpuno – rekao je Rajović.

Odnos sa kolegama

Posebnu pažnju izazvalo je njegovo priznanje o odnosima sa kolegama. Na pitanje ko će mu se pridružiti na sceni, pevač je otkrio detalj koji je, kako kaže, malo kome poznat.

– Jedan interesantan detalj i činjenica je da Boban Rajović za 26 godina nikada nije bio pozvan kao gost nijednom kolegi u Beogradu – izjavio je pevač.

1/4 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Kurir

Iako nije želeo da ulazi u razloge zbog kojih se to dogodilo, naglasio je da on neće postupiti isto.

– Staviću, kao i svaki put, sujetu sa strane. Mnogo verujem u sebe, mnogo poštujem i volim svoje kolege, ali neće biti puno gostiju. Biće gostiju onih koji su meni srcu dragi – objasnio je Rajović.

Otkrio je da za sada planira dva gosta, ali njihova imena nije želeo da saopšti.

Neće da se takmiči

Rajović se osvrnuo i na sve češće poređenje pevača po broju rasprodatih koncerata, ističući da mu takva vrsta takmičenja nije prioritet.

– Vidim sada ta prebrojavanja: ko ima više Sava centara, ko ima 10, ko ima devet, ko ima 18 Arena, onaj ima 13 MTS dvorana i tako dalje. Skidam kapu, svaka čast. Moj zadatak je da napravim najbolji koncert ikada u ovoj dvorani – izjavio je pevač.

Dodao je da veruje kako će publici prirediti nezaboravnu atmosferu, uz mnogo energije i emocija.



Govoreći o odluci da tek sada organizuje veliki koncert u Beogradu, Rajović je objasnio da je želeo da sačeka trenutak kada će imati dovoljno sopstvenih pesama za celovečernji nastup.

Kao primer naveo je kolegu Željka Samardžića, koji mu je pre dvadesetak godina objasnio zašto je dugo čekao na svoje koncerte u Sava centru.

1/6 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Neđo Moračanin, Srđan Tomić, Damir Dervišagić

– Jednostavno sam čekao trenutak da mogu. Ja sam već 2007. godine mogao da održim svoj prvi koncert u Beogradskoj areni, kad sam imao taj planetarni hit "Usne boje vina", ali tad sam imao četiri pesme. I ja sad izađem, i peta pesma treba da bude "Hej, otkad sam se rodio". Ne ide baš dobro – ispričao je kroz osmeh.

Energični nastupi

Pevač je podsetio i da je 2016. godine održao velike koncerte u Splitu i Zagrebu, a muzički deo predstojećeg nastupa poverio je violinisti Filipu Patu, sa kojim sarađuje već godinama.



Poznat po energičnim nastupima, Rajović je u svom stilu najavio i moguće iznenađenje na početku koncerta.

– Ja bih se verovatno bacio sa balkona među publiku. Mogu možda da očekuju da ću na ruke da uđem na koncert. Inače, i dan-danas mogu da hodam na rukama bar jedno 700–800 metara, tako da možda na rukama uz stepenice i pravo na binu. Sve zavisi ako mi tim to dozvoli – našalio se pevač.



Rajović je poručio da mu predstojeći koncert ima posebno značenje i zato što je Beograd grad u kojem živi i koji, kako ističe, voli svim srcem.

– Ovo je grad gde ja živim, ovo je grad koji ja volim iz sveg srca i grad u kojem ću definitivno ostati da živim – zaključio je pevač.