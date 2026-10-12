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Miljana Kulić i Aneli Ahmić popile su zajedno prvu jutarnju kafu. Njih dve su to vreme iskoristile za razgovor, a Miljana je započela priču i to o Ivanu Marinkoviću. Kulićeva se požalila kako on ne daje novac za Željka, pa otrkila da je za osam godina dao samo 1.500 evra.

Potom je Aneli počela da priča o Filipu Caru i tome zašto su se posvađali.

- Pojma nemam šta sam uradila, ni sama ne znam, rekla sam Terza hajde sedi - rekla je Aneli.

- I on ništa? Ti si to njemu rekla - pitala je Miljana.

- Meni je Darko to samo provukao - rekla je Aneli.

- A ti si mu pričala šta je bilo na intervjuu - rekla je Miljana.

- Mogla sam da prećutim - rekla je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Youtubue, Printscreen

- Ali čim primetiš da neko želi da te menja, da ne može da izdrži, odmah teraj to - rekla je Miljana.

- Ja sam prokomentarisala za Janjuša i Sandru da je ona bila sa Matejom, to je moje mišljenje, on kaže: "Ti komentarišeš njih". On naveo i Anđelu na anketi, a ja ne smem navesti. Mene će to proći i to je to - rekla je Aneli.

- Kad bi mogla do kraja da ostaneš sama - rekla je Miljana.

- Ja sam sa Lukom tražila zadatke, tako je počelo naše zbližavanje, u drugom mesecu tek. Prošle godine sam bila sama - rekla je Ahmićka.

- Ako muškarac ne može da te isprati, želi da te menja, to ti ne treba. To je mene nerviralo kod Zole, ako komentarišem, završili smo - rekla je Miljana.