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Filip Car je otvorio dušu i progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

Učesnik Elite je govorio o svojoj vezi, ali i bivšem dečku svoje sadašnje devojke, Filipu Đukiću.

"Opere mi mozak rukama svako jutro"

- Primećujem kod nje promene. Fokusirana je samo na mene i odnos sa mnom. Ja preko svega drugog i mogu nekako da pređem. Opere mi mozak rukama svako jutro. Toliko sam veza i ljubavi ugušio zbog moje ljubomore i posesivnosti. Ona meni kaže da do sada nije imala ovakav odnos sa nekim da je nekog tako ljubila itd. Ja ne znam šta bi se desilo da sam ostao u druženju sa Anđelom. Ne mogu ni da joj priđem da je pitam kako je zbog prostora. Glupa neka situacija se desila. Da mi se Aneli desila pre ostalo bi druženje sa Anđelom i ako bi Aneli sumnjala u naše prijateljstvo.- rekao je Car.

Foto: Printscreen

"Đukić zavodi druge devojke da bi se izlečio"

- Đukić je proiznao da mu nije svejedno kad gleda tebe i Aneli u zanosu - rekao je Darko Tanasijević.

- Vidim da ima emocije kad je Aneli u pitanju. To potiskuje drugim odnosima. Zavodi druge devojke da bi sebe izlečio. Svaka devojka koja legne sa njim mora da bude svesna da on ima emocije na drugoj strani. Bilju mi je suludo komentarisati. On se u vezi ponaša kao ljubavna sirotinja. On je iz itrazirto dobre porodice duševno je dobar lik. Taj stav koji je pokazao Lauri trebalo je Aneli još više. - rekao je Car.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

"Filipu ne mogu da nađem ni jednu manu"

U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem Aneli je takođe otkrila sve što joj leži na srcu.

- Osećam se zaljubljeno. Naravno da ćemo se opet posvađati. Zašto bi nastao haos za neku sitnicu? Filipu ne mogu naći trenutno ni jednu manu. Strah ga je da ja ne bih nekoga pogledala. Dođe u sobu, vidi Filipa i pita me između redova. Ne zanima me Filip. Čujem da provodi vreme sa Biljanom. Ja ovo što imam sa Carem ne mogu uporediti. Ja njega vidim kao nekog ko će stati iza mene. On ima svoje dobre strane gde se sam umili, iskazuje emocije - iznela je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

"Sa Carem vidim budućnost"

- Čuo sam da si se raspitivala šta je bilo sa njim i sa Biljanom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne. ja sam Terzi nešto htela reći. Ne mogu to sad reći. Đukić je super dečko, ali me zanima me. Ne vidim nikoga sem Filipa Cara. Nije mi gadan, postupci njegovi su gadni. Ponovo me je blam da radi iste stvari. Možeš utorkom da uskačeš u krevete, a ne možeš da ozvaničiš vezu. Mislim da je gluma u pitanju. Kao, neće on iz veze u vezu. Sa Đukićem nisam videla budućnost, a sa Carem vidim. Đukić kao da nije ni postojao... Mislim da je njemu bolja energija sa Biljanom. Laura mi nije za Đukića, dosadni bi bili - rekla je Aneli.

Novi haos nakon ispovesti

Aneli i Car nakon njihovih ispovesti ponovo su napravili haos i posvađali se, do te mere da su raskinuli i da on ne želi da čuje za nju.

"Izdala si me i prodala"

- Stani da ti kažem. Rekla sam Urošu da razrešim ovo za Đukića da me ne stavljaju u izolaciju - rekla je Aneli.

- Izdala si me, prodala si me - vikao je Car.

- Ti si meni ugušio prirodu - rekla je Aneli.

Foto: Printscreen

- Dogovor je bio da nema komentarisanja Janjuša i Đukića. Gotovo. Izdaj, prevara. Tako se slomilo u meni - nastavio je Car.

- Nemoj Filipe to da radiš. Nisam ništa napravila - rekla je Aneli.

- Jesi, puno si napravila. Nisi naučila ko je Filip Car. Oprostio sam ti dva puta, treći put neću - rekao je Car.