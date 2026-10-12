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Pevačica Dara Bubamara otputovala je na Kipar u pratnji svog mlađeg partnera. Iako je radna sezona u punom jeku, folk zvezda je odlučila da napravi predah, a kadrovima sa egzotične destinacije privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Dara Bubamara je putem društvene mreže Instagram pokazala predivan pogled na palme i bazen iza kog se pruža more. U tom trenutku njen partner se kupao u bazenu, a kada se okrenuo ka kameri, pokazao je izdefinisano telo.

Foto: Printscreen

Nakon toga, pevačica je okrenula kameru ka sebi i pozirala u minijaturnom roze bikiniju, istakavši bujni dekolte i novu, znatno vitkiju liniju.

Pevačica je već neko vreme na strogom režimu ishrane, zahvaljujući kom je smršala preko šest kilograma. O svojoj transformaciji nedavno je govorila na snimanju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda":

Foto: Printscreen

"Smršala sam 6 kilograma. Voda, povrće, mučenje... Nije kao Seka Aleksić, ali dobro, ko god da skine kilograme i vodi računa o svom izgledu, svaka čast. Ja planiram još da smršam".

Foto: Printscreen

"Predivni su ljudi, ne mešaju se u razliku u godinama"

Dara ne krije koliko uživa u vezi sa mlađim partnerom, a ranije je otkrila i da je upoznala njegove roditelje koji su je odlično prihvatili:

"Oni me obožavaju, zato što su me lepo upoznali, videli su kakav sam čovek. Uvek pitaju za mene, brinu se, nalazimo se često zajedno. Stalno govore mom dečku da me pusti više da odmaram, da spavam. Predivni su ljudi, jednostavno ne žele da se mešaju sinu u život i u te seljačke priče i razliku u godinama... Njima ne smeta što sam popularna, samo im je bitno da je njihov sin srećan".

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