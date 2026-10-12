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Pop diva i modna ikona Jelena Karleuša će u subotu 17. oktobra stati na binu makedonske Arene "Jane Sandanski" gde će publika širom regiona imati priliku da uživa u njenim performansima i pesmama koje nemaju rok trajanja. Publiku očekuje neviđeni šou, a tim povodom je pop diva juče održala konferenciju za novinare i otkrila ko će joj se pridružiti na koncertu u krcatoj makedonskoj Areni koji je izazvao ogromno interesovanje naroda.

JK je oduvek svojom energijom, harizmom i pesmama povezivala različite narode i širila ljubav, zato će u subotu svi uglas zajedno sa njom pevati njene evergreen hitove uz koje smo se godinama unazad veselili, plakali i provodili.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Na spektaklu koji će se tek prepričavati, Jelenin gost će biti njen dugogodišnji prijatelj i saradnik šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ali tu nije kraj iznenađenjima!

Osim Bokija, u Arenu "Jane Sandanski" stiže i izvođač iz Srbije sa kojim će pop diva otpevati zajednički duet, ali njegovo ime za sada ostaje tajna za javnost, ali i veliko iznenađenje za publiku.

Novim pesmama oborila sve rekorde

Podsećanja radi, nakon što je pop diva JK objavila svoje tri nove pesme ovog leta, još jednom pokazala da pomera granice na muzičkoj sceni. I dok u “Mata Hari” preovladava megapopularan indi ritam sa brutalnim tekstom, pesma “Balkan boy” nosi turbo balkanski melos svojstven ovim prostorima u modernom, skupom aranžmanu. Iako je Jelena nedavno izjavila da će novi spotovi biti “skromni i u skladu sa njenim mogućnostima”, i tu je opet zadala domaći zadatak svima.

Ovako je izgledalo kada je predstavila pesmu "Sad je sve okej" na finalu "Pinkovih zvezda" i osvojila srca publike širom regiona:

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

Spotovi koji su snimani filmskom kamerom, prevazišli su sva očekivanja, a za samo nekoliko sati nakon objavljivanja ušli su u Jutjub trending i ostvarili preko 300.000 pregleda, čime je oboren još jedan rekord.

S obzirom na to da je JK odavno poznata kao neko ko pomera sve granica šou-biza, jasno je kao dan da je ono što publiku očekuje 17. oktobra nešto što ne želite da propustite.

BONUS video sa Jeleninog nastupa u Budvi: